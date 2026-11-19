El Senado de la Nación sesionará este jueves 19 de noviembre, desde las 11 , con una agenda legislativa que incluye el tratamiento de las leyes de discapacidad, propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Política. El Senado sesionará por la ley de salud mental y los beneficios a inversiones

El temario fue consensuado durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel . Además de los tres proyectos principales, se incorporaron otras iniciativas vinculadas con la seguridad infantil, la prevención de la violencia y distintas designaciones institucionales.

Uno de los principales temas será la nueva legislación sobre discapacidad, que busca establecer un régimen permanente ante el vencimiento de la emergencia previsto para fines de 2026 . El proyecto mantiene varios de los beneficios actuales e incorpora modificaciones relacionadas con las pensiones, la cobertura sanitaria y los mecanismos de control .

Entre los principales puntos se establece que las pensiones equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) será una de las herramientas centrales para acceder al beneficio.

El Senado sesionará este jueves

También se mantiene la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Esto permitirá que las personas beneficiarias puedan trabajar de manera registrada o estar inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En materia sanitaria, se garantiza el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud. La iniciativa incorpora partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema y establece mecanismos de compensación del Tesoro Nacional si los recursos resultan insuficientes.

Además, contempla auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS. Otro de los puntos establece que, en caso de existir deudas pendientes con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las obligaciones en un plazo de 90 días.

Propiedad privada: vuelve el debate en el Senado por la venta de tierras a extranjeros

Otro de los proyectos que llegará al recinto es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que regresó al Senado después de recibir modificaciones en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone restablecer límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, retomando aspectos de la legislación sancionada en 2011.

Entre las disposiciones se establece un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, un límite del 30% por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo. El proyecto también introduce modificaciones relacionadas con las expropiaciones, las indemnizaciones y los procedimientos de desalojo.

En materia de expropiaciones, el texto sostiene que "la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido". Asimismo, establece criterios para calcular las indemnizaciones, considerando el valor objetivo del bien, su valor de mercado y determinados daños económicos que puedan acreditarse.

Ley de Tierras en el Senado

En cuanto a los desalojos por falta de pago de alquileres destinados a vivienda, se contempla que el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda.

Tratado de Patentes: un proyecto clave en la relación con Estados Unidos

La Cámara alta también tratará la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido internacionalmente como PCT. La iniciativa forma parte de los compromisos comerciales que impulsa el Gobierno nacional y tiene especial relevancia en la relación con Estados Unidos.

El acuerdo busca facilitar la presentación de solicitudes internacionales de patentes, aunque su tratamiento generó diferencias entre el oficialismo y representantes de la industria farmacéutica nacional. Durante su paso por Diputados, el texto recibió modificaciones y se dejó en reserva el capítulo II, vinculado con el examen preliminar internacional de las solicitudes.

Desde sectores de laboratorios nacionales manifestaron preocupación por la posibilidad de que grandes compañías utilicen mecanismos de protección de patentes para prolongar ventajas comerciales sobre medicamentos existentes. También plantearon cuestionamientos sobre el impacto que podría tener la adhesión en las atribuciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El Senado deberá definir si acepta las modificaciones introducidas por Diputados para avanzar con la aprobación definitiva.

Ley Joaquín: buscan evitar accidentes en clubes y espacios deportivos

Otro de los proyectos incluidos en la sesión es la denominada Ley Joaquín, impulsada tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció el 5 de enero de 2026 en Junín de los Andes, Neuquén. El menor sufrió graves lesiones después de que un arco de fútbol sin fijación al suelo cayera sobre él durante un campamento.

La iniciativa establece medidas obligatorias de seguridad para arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o juegos instalados en espacios públicos y privados. El objetivo es garantizar condiciones adecuadas de estabilidad, sujeción y mantenimiento para prevenir desprendimientos, vuelcos y accidentes graves. Las instituciones alcanzadas deberán cumplir con las especificaciones de seguridad correspondientes a cada instalación.

Otros temas previstos para la sesión del Senado

La agenda legislativa también incluye una propuesta destinada a establecer protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en instituciones públicas y privadas. Además, se prevé abordar designaciones para el Comité contra la Tortura, tratados internacionales y eventualmente el ascenso del actual jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

Por otro lado, continúan las negociaciones entre los bloques para definir los representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. La Unión Cívica Radical propuso al senador Maximiliano Abad para uno de los cuatro lugares, mientras que el kirchnerismo y La Libertad Avanza mantienen diferencias por la distribución de los restantes.

También existe la posibilidad de que el kirchnerismo solicite incorporar el tratamiento del proyecto sobre ludopatía, aunque todavía no hay acuerdo para avanzar con su debate. La sesión del jueves se perfila como una de las más importantes del cierre del período legislativo, con proyectos que podrían introducir cambios en las prestaciones por discapacidad, el régimen de propiedad privada y los compromisos internacionales de la Argentina.