El Senado sesionará por la ley de salud mental y los beneficios a inversiones

El Senado sesionará mañana por la ley de salud mental y los beneficios a inversiones.

La nueva ley de salud mental llegará este jueves al Senado , en una sesión convocada para las 14. Tras incorporar cambios de último momento, la iniciativa todavía genera reparos entre legisladores dialoguistas y será tratada al final del debate.

La agenda del Senado para este jueves , desde las 14, incluye una nueva ley de salud mental, cuyo texto incorporó cambios recientes y aún despierta dudas entre los sectores dialoguistas.

La iniciativa se debatirá al cierre de la sesión , que también contempla proyectos para regular el mercado de carbono y establecer beneficios para inversiones desde los USD 12 millones.

El proyecto de ley de salud mental todavía presenta dos aspectos que no terminan de convencer a algunos bloques aliados . El principal foco de discusión está puesto en los recursos que demandará su implementación .

La segunda diferencia tiene como protagonistas a los profesionales de la salud mental y reavivó una disputa entre Nación y las provincias nucleadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

En ese ámbito, varios integrantes reclaman que psicólogos y psiquiatras sean considerados en igualdad de condiciones dentro del proyecto.

Uno de los cambios centrales está vinculado con los requisitos para autorizar las internaciones. La iniciativa propone que la firma ya no sea exclusiva de un psiquiatra, sino que pueda realizarla un médico, con preferencia por esa especialidad, o un profesional con formación en salud mental.

Además, se sumaría una segunda firma, que se busca que corresponda a un psicólogo, con intervención en la evaluación y en una eventual alta. En este último punto, se consensuó quitar la palabra “preferentemente” para evitar distintas interpretaciones sobre quién puede cumplir esa función.

Por iniciativa del senador radical Eduardo Vischi, de Corrientes, se buscará avanzar con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a grandes empresas con proyectos a partir de los USD 12 millones.

El esquema considera inversiones productivas la compra, elaboración, fabricación e importación de bienes muebles nuevos, excepto automóviles, que puedan amortizarse en el impuesto a las ganancias.

La agenda del Senado para este jueves

La reunión de Labor Parlamentaria, que terminó antes de las 15, definió el orden del día para la sesión. En primer lugar, se realizarán homenajes al exsenador Juan Carlos Pagotto y a Norberto Di Próspero, quien estuvo al frente del gremio APL.

Asimismo, los legisladores recordarán al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. La jornada también incluirá la jura de Claudia López, que asumirá en reemplazo del exlegislador oficialista. No se descarta, además, que haya cuestiones de privilegio impulsadas por la oposición.

Tras el encuentro de esta tarde entre los jefes de bloque y Victoria Villarruel, algunos espacios adelantaron dos iniciativas que buscarán poner sobre la mesa este jueves.

Entre ellas, se encuentra un proyecto de resolución para invitar al papa León XIV a participar de una Asamblea Legislativa en el Congreso. No obstante, la propuesta tendría pocas posibilidades de concretarse, debido a los numerosos compromisos previstos en la agenda del Pontífice.

Otro de los planteos que llegará al recinto apunta a forzar la presencia de Diego Santilli en el Congreso el miércoles 18 de noviembre.

A través de un proyecto de resolución, se buscará que el jefe de Gabinete asista al Senado para presentar su informe de gestión, una demanda que el kirchnerismo viene realizando desde hace tiempo y que ahora cosechó el apoyo de otros bloques.

El pedido se sustenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que fija la obligación de informar mensualmente ante el Poder Legislativo.