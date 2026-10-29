jueves 29 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2026 - 07:01
Política.

El Senado sesionará por la ley de salud mental y los beneficios a inversiones

Desde las 14, el Senado buscará avanzar con una nueva ley de salud mental. El proyecto recibió modificaciones recientes y mantiene dudas entre sectores dialoguistas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Senado sesionará mañana por la ley de salud mental y los beneficios a inversiones.&nbsp;

El Senado sesionará mañana por la ley de salud mental y los beneficios a inversiones. 

La nueva ley de salud mental llegará este jueves al Senado, en una sesión convocada para las 14. Tras incorporar cambios de último momento, la iniciativa todavía genera reparos entre legisladores dialoguistas y será tratada al final del debate.

Lee además
Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina.
Política.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras partir desde Misiones: el vuelo evitó pasar por Brasil
El ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Política.

El FMI aprobó la tercera revisión técnica de su acuerdo con Argentina

El Senado sesionará por la ley de salud mental y los beneficios a inversiones

La agenda del Senado para este jueves, desde las 14, incluye una nueva ley de salud mental, cuyo texto incorporó cambios recientes y aún despierta dudas entre los sectores dialoguistas.

La iniciativa se debatirá al cierre de la sesión, que también contempla proyectos para regular el mercado de carbono y establecer beneficios para inversiones desde los USD 12 millones.

El proyecto de ley de salud mental todavía presenta dos aspectos que no terminan de convencer a algunos bloques aliados. El principal foco de discusión está puesto en los recursos que demandará su implementación.

La segunda diferencia tiene como protagonistas a los profesionales de la salud mental y reavivó una disputa entre Nación y las provincias nucleadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

En ese ámbito, varios integrantes reclaman que psicólogos y psiquiatras sean considerados en igualdad de condiciones dentro del proyecto.

Uno de los cambios centrales está vinculado con los requisitos para autorizar las internaciones. La iniciativa propone que la firma ya no sea exclusiva de un psiquiatra, sino que pueda realizarla un médico, con preferencia por esa especialidad, o un profesional con formación en salud mental.

Además, se sumaría una segunda firma, que se busca que corresponda a un psicólogo, con intervención en la evaluación y en una eventual alta. En este último punto, se consensuó quitar la palabra “preferentemente” para evitar distintas interpretaciones sobre quién puede cumplir esa función.

Por iniciativa del senador radical Eduardo Vischi, de Corrientes, se buscará avanzar con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a grandes empresas con proyectos a partir de los USD 12 millones.

El esquema considera inversiones productivas la compra, elaboración, fabricación e importación de bienes muebles nuevos, excepto automóviles, que puedan amortizarse en el impuesto a las ganancias.

La agenda del Senado para este jueves

La reunión de Labor Parlamentaria, que terminó antes de las 15, definió el orden del día para la sesión. En primer lugar, se realizarán homenajes al exsenador Juan Carlos Pagotto y a Norberto Di Próspero, quien estuvo al frente del gremio APL.

Asimismo, los legisladores recordarán al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. La jornada también incluirá la jura de Claudia López, que asumirá en reemplazo del exlegislador oficialista. No se descarta, además, que haya cuestiones de privilegio impulsadas por la oposición.

Tras el encuentro de esta tarde entre los jefes de bloque y Victoria Villarruel, algunos espacios adelantaron dos iniciativas que buscarán poner sobre la mesa este jueves.

Entre ellas, se encuentra un proyecto de resolución para invitar al papa León XIV a participar de una Asamblea Legislativa en el Congreso. No obstante, la propuesta tendría pocas posibilidades de concretarse, debido a los numerosos compromisos previstos en la agenda del Pontífice.

Otro de los planteos que llegará al recinto apunta a forzar la presencia de Diego Santilli en el Congreso el miércoles 18 de noviembre.

A través de un proyecto de resolución, se buscará que el jefe de Gabinete asista al Senado para presentar su informe de gestión, una demanda que el kirchnerismo viene realizando desde hace tiempo y que ahora cosechó el apoyo de otros bloques.

El pedido se sustenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que fija la obligación de informar mensualmente ante el Poder Legislativo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras partir desde Misiones: el vuelo evitó pasar por Brasil

El FMI aprobó la tercera revisión técnica de su acuerdo con Argentina

Política a las Brasas: Eduardo Fellner habló sobre el peronismo, la gestión en Jujuy y el Gobierno nacional

Confirmado: el gobierno no felicitará a Lula Da Silva por su triunfo y aumenta la crisis con Brasil

Elecciones en Israel: Netanyahu busca otro mandato frente al desafío de la oposición

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este martes 3 de noviembre arranca el cronograma de pagos para estatales de Jujuy

Los bancos de Jujuy estarán cuatro días consecutivos sin atención al público en noviembre
Jujuy.

Los bancos de Jujuy estarán cuatro días consecutivos sin atención al público en noviembre

La suspensión de clases será en los secundarios donde se tome el examen de ingreso. Los alumnos de primaria que deban rendir tendrán la inasistencia justificada.

Ingreso a primer año 2027: este jueves no habrá clases en 14 colegios de Jujuy

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional.
Medidas.

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel