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27 de octubre de 2026 - 10:39
Política.

Elecciones en Israel: Netanyahu busca otro mandato frente al desafío de la oposición

7,3 millones de israelíes votan este martes, por primera vez desde los ataques de 2023. Gadi Eisenkot lidera la coalición que busca desplazar a Netanyahu.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Israel vota por primera vez desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Israel vota por primera vez desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Israel celebrará este martes elecciones para definir la conformación de un nuevo gobierno, en los primeros comicios desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. La votación se desarrolla en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y por las consecuencias políticas, sociales y diplomáticas que dejó la destructiva ofensiva en Gaza, tanto dentro como fuera del país.

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En uno de los frentes se encuentra el jefe de Gobierno israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, de 77 años, quien lleva más tiempo al frente del Ejecutivo. Su objetivo será continuar en el poder mediante un acuerdo complejo que reúne a su partido, Likud, sectores de la ultraderecha religiosa encabezados por Itamar Ben Gvir y agrupaciones ultraortodoxas.

En el otro sector se ubica una alianza sionista de centroderecha, marcada por una fuerte presencia militar y liderada por Gadi Eisenkot, de 66 años, exjefe del Estado Mayor y referente de Yashar. Con trayectoria en la gestión pública y tras haber sido socio político de Netanyahu, integró su tercer mandato como ministro sin cartera. Actualmente, mantiene un acuerdo con Beyajad, una fuerza de derecha nacionalista.

Una tercera alternativa intentará posicionarse desde el espacio de centroizquierda con Los Demócratas, una fuerza encabezada por Yair Golán, de 64 años y exsubjefe del Estado Mayor. La agrupación se conformó en 2024 a partir de la unión del histórico Partido Laborista con Meretz, un partido de orientación progresista. En total compiten una treintena de agrupaciones.

“Son elecciones muy importantes por muchos motivos. En primer lugar, son las primeras en cuatro años. En el medio estuvo la enorme discusión por la reforma judicial, la masacre del 7 de octubre, la guerra en Gaza, la apertura de frentes en el Líbano, Irán y demás. Muchos de esos conflictos no están resueltos”, apuntó el analista Kevin Ary Levin, especializado en temas de Medio Oriente.

Según el especialista, “hay bastante temor y ansiedad demostrada en diferentes encuestas sobre los ganadores, sobre todo del lado de la oposición. Una parte importante de la población entiende que hace ya tiempo es necesario cambiar el gobierno”, apuntó.

Qué puede pasar en Israel

Netanyahu acumula tres años y diez meses al frente del Ejecutivo en su actual etapa. Sin embargo, al contabilizar sus mandatos previos, entre 1996 y 1999 y luego de 2009 a 2021, se convierte en el dirigente que más tiempo gobernó Israel, con una trayectoria que excede los 19 años.

El primer ministro atraviesa un marcado deterioro de su imagen dentro del país. Las críticas por los ataques de Hamas continúan vigentes, con cuestionamientos centrados en la falta de prevención y las graves deficiencias en el sistema de defensa, un aspecto especialmente sensible para Israel. A ese escenario se suma la posibilidad de una nueva confrontación con Irán, una amenaza que permanece abierta mientras su aliado Donald Trump también ocupa el centro de la escena.

En el plano externo, la situación también presenta dificultades. Tras casi tres años de enfrentamientos en distintos territorios, la administración de Netanyahu debe responder a fuertes cuestionamientos de organismos internacionales y gobiernos occidentales por la ofensiva en Gaza y, más recientemente, por los acontecimientos en Cisjordania.

En ese contexto, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU señaló el lunes que Israel incurrió en un “exterminio” de palestinos en la Cisjordania ocupada y ratificó sus denuncias de “genocidio” en la Franja de Gaza.

Aunque esta comisión no representa oficialmente la postura de Naciones Unidas, sus conclusiones generan un fuerte impacto a nivel global y profundizan el distanciamiento de otros países respecto de Israel. Desde el gobierno israelí desestimaron el documento y lo calificaron como parte de una “campaña de desinformación”.

A su vez, Netanyahu enfrenta una orden de arresto internacional dictada en 2024 por la Corte Penal Internacional, en el marco de una causa por presuntos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que, de acuerdo con la acusación, se habrían cometido en la Franja de Gaza.

En este contexto, los sondeos más recientes anticipan una paridad en la intención de voto entre el bloque gobernante y la principal coalición opositora de centroderecha.

Esta última obtendría entre 52 y 56 bancas, mientras que el espacio de Netanyahu alcanzaría 50. Para conseguir la mayoría parlamentaria y constituir un gobierno se requieren 61 escaños. De acuerdo con las encuestas, las fuerzas de centroizquierda se mantienen rezagadas en la contienda. “Los números no dan un panorama claro sobre la continuidad del gobierno”, dijo Levin.

Qué está en juego en Israel

Alrededor de 7,3 millones de ciudadanos israelíes podrán participar de las elecciones de este martes. Más de una décima parte del padrón reside fuera de Israel, por lo que deberá trasladarse hasta el país para emitir su voto.

“En estas elecciones está en juego la continuidad de la actual alianza oficialista o el reemplazo por un gobierno liderado por una derecha más democrática, más liberal, más institucionalista y en contacto con otros sectores como la población árabe-israelí y con otro vínculo con la izquierda que es minoritaria en esta elección”, dijo Levin.

Netanyahu, investigado en distintos expedientes por presuntos hechos de corrupción, centró su campaña en advertir sobre “la amenaza nuclear iraní” y destacar el apoyo que el “gran guerreroTrump brinda a Israel. Esto ocurre mientras la mayoría de los gobiernos europeos se distancia de su administración por las acciones israelíes en Gaza y Cisjordania.

Más allá de sus chances de conservar el cargo, el primer ministro enfrenta otra dificultad: sus socios ultraortodoxos advirtieron que podrían quitarle su respaldo si mantiene las detenciones de jóvenes jaredíes —integrantes de la comunidad religiosa ultraortodoxa— que incumplen sus obligaciones de servicio militar.

La alianza opositora de centroderecha plantea conformar una comisión independiente para esclarecer los hechos del 7 de octubre de 2023 y establecer que los integrantes de la comunidad ultraortodoxa también cumplan con el servicio militar obligatorio. A su vez, cuestiona al Ejecutivo por “jugar con fuego” en relación con Irán y sostiene que busca reactivar las hostilidades.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Por su parte, Netanyahu advirtió durante la campaña que un eventual triunfo de sus adversarios dejaría a Israel en una posición vulnerable ante el terrorismo y que, incluso, podrían ceder territorios a los palestinos, según indicó Levin. Además, el primer ministro suele ubicar a sus competidores de centroderecha dentro del espectro de la izquierda.

La cuestión palestina también ocupa un lugar en la campaña, con compromisos de eliminar a Hamas. Sin embargo, ninguno de los dos principales bloques políticos plantea avanzar hacia una salida negociada que contemple la conformación de “dos Estados”, de acuerdo con la propuesta de Naciones Unidas. En cambio, integrantes del gobierno reclamaron abiertamente el desplazamiento de los palestinos de Gaza y la anexión de Cisjordania.

Las únicas fuerzas que incorporan en sus programas medidas vinculadas con Cisjordania y la arrasada Franja de Gaza son las minoritarias Lista Conjunta y Lista Árabe Unida, integradas por ciudadanos árabes-israelíes. Ambas agrupaciones representan un factor decisivo en la contienda electoral.

De acuerdo con las encuestas, podrían conseguir 14 escaños, una cantidad que resultaría determinante para las principales alianzas que intenten conformar un gobierno.

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