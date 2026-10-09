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9 de octubre de 2026 - 22:26
País.

Argentina e Israel buscan ampliar el comercio de carne y la cooperación militar

Argentina e Israel avanzan en acuerdos de comercio y defensa para impulsar las exportaciones de carne y un memorándum de cooperación militar.

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Por  Judith Girón
Argentina e Israel avanzan en acuerdos de comercio y defensa

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Uno de los principales anuncios fue la puesta en marcha de la “Semana de la Carne Argentina en Israel”, una iniciativa que busca reforzar la presencia de los productos nacionales en ese mercado, aumentar las exportaciones y generar nuevas oportunidades de negocios para el sector frigorífico.

Como parte de la estrategia, se organizará una misión comercial a Tel Aviv con representantes de frigoríficos exportadores argentinos. PromArgentina brindará apoyo técnico y logístico para facilitar los contactos con potenciales compradores y promover nuevas operaciones.

El objetivo oficial es consolidar los envíos de carne argentina a Israel, ampliar el volumen de las ventas y fortalecer la presencia de empresas nacionales en mercados internacionales.

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Argentina e Israel avanzan en acuerdos de comercio

Argentina e Israel avanzan en la cooperación militar

La agenda bilateral también incluyó avances en materia de defensa. Ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para profundizar la cooperación militar, con énfasis en el intercambio tecnológico y de equipamiento, además del fortalecimiento de las capacidades de sus Fuerzas Armadas.

El acuerdo fue firmado en la sede del Ministerio de Defensa por el titular de la cartera, Carlos Alberto Presti, y la embajadora israelí, Ahuva Spieler Reshef, luego de varios meses de negociaciones.

La iniciativa se suma a los contactos diplomáticos y comerciales entre ambos países, que buscan ampliar sus áreas de cooperación.

Karina Milei también coordina la estrategia política para 2027

Además de su función institucional, Karina Milei, titular de La Libertad Avanza, tiene a su cargo el armado político nacional del oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

La intención del Gobierno es presentar candidatos propios en la mayor cantidad de provincias posible, aunque en algunos distritos podrían concretarse acuerdos con gobernadores con los que mantiene una buena relación.

El objetivo central es trabajar por la reelección del presidente Javier Milei. Según la estrategia planteada, la coordinación política se organizará desde el ámbito nacional hacia las provincias, con lineamientos definidos por la conducción de La Libertad Avanza.

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