Las tarifas de los servicios públicos volverán a actualizarse a partir del 1 de diciembre de 2026. El nuevo esquema contempla un incremento promedio nacional del 2,26% para el gas natural por redes, mientras que las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur tendrán ajustes superiores al 2% en sus ingresos regulados.

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Las modificaciones forman parte del sistema de actualización mensual de tarifas, que tiene en cuenta la evolución de los precios, el tipo de cambio y los costos de distribución y transporte de energía.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorizó un incremento promedio del 2,26% para el servicio de gas natural por redes a nivel nacional.

El ajuste contempla la actualización de los costos del servicio y la aplicación de los mecanismos de revisión tarifaria previstos para las empresas del sector.

Tarifas de luz y gas.

Sin embargo, el porcentaje informado es un promedio y no significa que todos los usuarios recibirán exactamente ese aumento. El importe final dependerá de la distribuidora, el consumo y las bonificaciones correspondientes.

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Las actualizaciones mensuales buscan acompañar la evolución de los costos operativos de las empresas de transporte y distribución.

Entre las variables consideradas se encuentran la inflación y el tipo de cambio, que influyen sobre los gastos de mantenimiento, funcionamiento e inversión de las prestadoras. Durante noviembre, el dólar registró variaciones que también podrían tener incidencia sobre las tarifas de los próximos meses.

Desde cuándo regirán los nuevos valores

Los ajustes anunciados comenzarán a regir el martes 1 de diciembre de 2026. Las resoluciones correspondientes se publicarán durante la próxima semana en el Boletín Oficial, donde se conocerán los cuadros tarifarios y las condiciones específicas de aplicación.

Por lo tanto, el impacto definitivo en las facturas de los hogares dependerá de los valores oficiales, el nivel de consumo y la situación particular de cada usuario.