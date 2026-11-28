Luego del fallo del Tribunal del Mar, el Gobierno aplicó sanciones contra cinco entidades por su participación accionaria en Navitas Petroleum LP, una compañía involucrada en actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país. Con estas actuaciones, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por medidas de este tipo.

El anuncio se conoció este sábado, horas después del fallo adverso para la Argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, que rechazó el pedido de medidas provisionales presentado por el país para frenar las actividades petroleras en el área de Malvinas. La decisión del tribunal no resolvió la disputa de soberanía sobre las islas.

Los nuevos procedimientos alcanzan a Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL. Según informó el Ejecutivo, las entidades tienen participación accionaria en Navitas y sus actuaciones se encuadran en las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.

Qué establecen las sanciones La norma establece restricciones para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

A partir de ese marco, el Gobierno busca determinar las responsabilidades de quienes intervienen de manera directa o indirecta en proyectos que considera ilegales. El Gobierno ratificó además que continuará utilizando las herramientas a su alcance para impedir la explotación no autorizada de los recursos naturales argentinos y defender el reclamo de soberanía sobre las islas y las áreas marítimas circundantes.

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