La demanda de dólares volvió a crecer en Argentina durante octubre de 2026. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las personas físicas compraron USD 3.020 millones, lo que representa el segundo monto bruto más elevado del año.

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En total, alrededor de 1,7 millones de argentinos adquirieron dólares a través del mercado de cambios, mientras que unas 812.000 personas vendieron divisas por USD 472 millones.

La diferencia entre las compras y las ventas dejó un saldo neto de USD 2.548 millones, reflejando una mayor demanda de moneda extranjera por parte de los ahorristas.

Los datos oficiales muestran que las adquisiciones superaron en USD 124 millones las registradas en septiembre, cuando habían alcanzado los USD 2.896 millones.

De esta manera, octubre se convirtió en el segundo mes con mayores compras brutas de dólares durante 2026, solamente por detrás de julio, cuando se registraron USD 3.319 millones. Entre enero y octubre, los argentinos acumularon compras por USD 26.814 millones, superando los USD 26.392 millones adquiridos durante todo 2025.

Qué hicieron los argentinos con los dólares comprados

El informe del Banco Central también permite conocer los principales destinos de las divisas adquiridas durante octubre.

Dólares. Dólar

De acuerdo con las estimaciones oficiales:

USD 1.100 millones se destinaron a gastos turísticos, importaciones y otros consumos con tarjetas.

USD 500 millones permanecieron depositados en bancos argentinos.

USD 1.100 millones incrementaron la posición de activos externos de las personas.

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Además, las transferencias al exterior sin fines específicos registraron egresos netos por USD 784 millones.

Cuántos dólares compraron los argentinos desde la flexibilización del cepo

Desde abril de 2025, cuando se flexibilizaron las restricciones cambiarias, las compras brutas de dólares realizadas por personas físicas acumularon USD 53.206 millones.

Durante ese mismo período, las ventas alcanzaron USD 7.844 millones, dejando un saldo neto comprador de USD 45.362 millones.

En lo que va de 2026, el promedio mensual de compras brutas asciende a USD 2.681,4 millones.

Las estadísticas del BCRA muestran que la demanda de dólares se mantiene elevada y que los ahorristas continúan destinando parte de sus ingresos a la adquisición de moneda extranjera.