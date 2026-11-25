El riesgo país vuelve a superar los 1.100: llega a 1.131 puntos y el dólar supera los $1.620

El riesgo país en Argentina volvió a subir este miércoles 25 de noviembre y alcanzó los 1.131 puntos básicos , su nivel más alto desde septiembre de 2025. Al mismo tiempo, el dólar oficial llegó a $1.620 para la venta en el Banco Nación y acumuló siete jornadas consecutivas de aumentos. Los movimientos reflejan una nueva rueda de tensión financiera, mientras crecen las dudas de los inversores sobre la economía y los vencimientos de deuda del próximo año.

Economía. Otra jornada en rojo para los mercados argentinos: el riesgo país supera los 900 puntos

Según los datos publicados durante la mañana, el indicador elaborado por JP Morgan registró un incremento del 3,38% respecto del cierre anterior. La suba se suma a las fuertes variaciones que se produjeron durante las últimas semanas. Desde comienzos de noviembre, el riesgo país acumula un aumento del 43,7%, mientras que desde enero el incremento alcanza el 98,1%.

Para encontrar un valor similar hay que retroceder hasta el 17 de septiembre de 2025, cuando el indicador llegó a 1.167 puntos.

El riesgo país es un indicador que permite conocer cuánto rendimiento adicional exigen los inversores para comprar bonos de Argentina en comparación con los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

En palabras sencillas, cuando el riesgo país aumenta, significa que los bonos argentinos ofrecen rendimientos más altos respecto de esa referencia, algo que suele estar relacionado con una mayor percepción de riesgo.

Esto puede dificultar el acceso del país a financiamiento internacional y encarecer el costo de endeudarse.

Los números registrados este miércoles son:

Riesgo país: 1.131 puntos básicos.

Suba diaria: 3,38%.

Aumento acumulado en noviembre: 43,7%.

Incremento desde enero: 98,1%.

Nivel más alto desde septiembre de 2025.

Valor del dólar hoy

DÓLAR OFICIAL

Compra: $1.580,00

Venta: $1.630,00

DÓLAR BLUE

Compra: $1.710,00

Venta: $1.730,00

DÓLAR TARJETA

Venta: $2.119,00

DÓLAR MEP

Venta: $1.667,33

DÓLAR CCL

Venta: $1.763,15

DÓLAR CRIPTO

Venta: $1.762,72

Última Actualización: 25/11/26, 13:57 hs. Última Actualización: 25/11/26, 13:57 hs.

El dólar alcanzó los $1.620 y Caputo explicó las subas

La tensión financiera también se refleja en el mercado cambiario. Este miércoles, el dólar oficial llegó a $1.620 para la venta en el Banco Nación, alcanzando un nuevo máximo nominal. Se trata de la séptima jornada consecutiva de aumento de la cotización oficial. En medio de este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió públicamente a la evolución del tipo de cambio.

"No me preocupa la suba del dólar", sostuvo el funcionario, quien atribuyó la tendencia alcista a un contexto internacional desfavorable. Caputo también vinculó el aumento del riesgo país con las expectativas políticas de los inversores de cara a 2027. "Es por temor a que no esté Milei", afirmó.

Estas explicaciones representan la interpretación del ministro sobre los movimientos del mercado. La evolución del dólar y del riesgo país también depende de factores como la oferta y demanda de divisas, los precios de los bonos y las condiciones financieras internacionales.

¿Qué significa para el bolsillo de los argentinos?

Una suba sostenida del dólar puede aumentar los costos de determinados productos importados y de insumos utilizados por las empresas. Sin embargo, esto no implica que todos los precios aumenten inmediatamente ni en la misma proporción. Por otra parte, un riesgo país elevado puede dificultar el financiamiento del Estado y de las empresas, con posibles consecuencias para las inversiones y la actividad económica. Es importante aclarar que el aumento de ambos indicadores no significa automáticamente una devaluación brusca ni una crisis financiera.

Los valores corresponden a las cotizaciones registradas durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre y podrían modificarse antes del cierre de los mercados.