Otra jornada en rojo para los mercados argentinos: el riesgo país supera los 900 puntos.

Los títulos soberanos en dólares registran bajas promedio del 1,5% y el riesgo país escala 54 puntos hasta ubicarse en 904 unidades. En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también opera en terreno negativo y registra una caída del 0,8%, por lo que se ubica en los 81.780 puntos.

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Economía. El riesgo país se ubica en 859 puntos y las acciones argentinas caen en Wall Street

Las acciones y los bonos argentinos registraban pérdidas este jueves, en sintonía con la tendencia de los mercados regionales. En el plano internacional, los operadores seguían de cerca la salida a cotización de Anthropic , que concretó una histórica oferta pública inicial de acciones y obtuvo 107.000 millones de dólares .

Los títulos de deuda argentina nominados en dólares volvían a mostrar números negativos este jueves, con retrocesos promedio del 1,5% para los Bonares y Globales. Como consecuencia, el riesgo país subía 54 puntos y alcanzaba las 904 unidades.

Los activos argentinos que cotizan en Wall Street atravesaban una rueda mayormente negativa, en línea con el retroceso del 1,7% que registraba el Dow Jones. Entre las principales compañías, Grupo Galicia y Mercado Libre lideraban las caídas con bajas del 3,5%, mientras que YPF perdía un 3,1% y Vista Energy retrocedía un 1,9% .

En sentido contrario, Pampa Energía lograba mantenerse en terreno positivo, con una mejora del 0,4%.

El crudo Brent, referencia en el mercado europeo, avanzaba un 1% y alcanzaba los USD 92,83 por barril en los contratos futuros de enero.

En medio de la incertidumbre sobre el rumbo que tomarán las cotizaciones internacionales del petróleo, el Brent continúa mostrando dificultades para perforar el piso de los 90 dólares por barril, según explicó John Evans, analista de PVM Associates, a Reuters.

El calendario financiero también representa un desafío para la administración libertaria. Hasta diciembre de 2027, el Gobierno tendrá compromisos de deuda por algo más de 25.000 millones de dólares, una cifra que suma presión sobre el frente cambiario pese a que el oficialismo minimiza su impacto.

Milei se refirió a los compromisos financieros del país y sostuvo que la renovación de la deuda está asegurada hasta 2027. También negó que el Gobierno tenga previsto modificar el esquema cambiario y desestimó los rumores de una devaluación.

Qué pasa con el dólar

El dólar blue concluyó las operaciones de este jueves sin modificaciones en su cotización y se negoció a $1.640 para la venta, mientras que el precio de compra se ubicó en $1.620.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio finalizó las operaciones de este jueves en $1.565 para la venta. Mientras tanto, el dólar CCL se ubicó en $1.741,05 y mantuvo una diferencia del 11,2% frente a la cotización oficial.

El dólar MEP concluyó las operaciones a $1.638,31, lo que representó una brecha del 4,7% con la cotización oficial. A su vez, el dólar turista, que surge de aplicar un recargo del 30% sobre el tipo de cambio minorista, alcanzó los $2.060,50.

El dólar cripto finalizó el jueves en $1.727,29. Mientras tanto, Bitcoin, considerada la criptomoneda de referencia a nivel mundial, cerró en u$s62.740, según la cotización informada por Binance.