La Justicia federal detectó una transferencia de $260 millones que salió de una cuenta bancaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que habría tenido como destinatario a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia .

Judiciales. La Justicia busca rastrear transferencias de la FIFA a una cuenta de Chiqui Tapia

El movimiento financiero se realizó el 6 de junio de 2023 y forma parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del dirigente deportivo durante su desempeño como funcionario público en el CEAMSE.

Ante este hallazgo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba al juez Ariel Lijo , quien está a cargo de la causa, para determinar dónde se acreditó el dinero y en concepto de qué habría sido percibido.

La fiscalía solicitó que la AFA informe y remita “el concepto, la orden de pago, el acto que la autorizó, la imputación contable y el comprobante de rendición de la transferencia de $260.000.000 efectuada”.

La operación se realizó desde una cuenta corriente del Banco Credicoop perteneciente a la entidad deportiva hacia una cuenta que, según el extracto bancario, estaba identificada con el CUIT de Tapia.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que el dinero no ingresó en las cuentas del dirigente en esa entidad bancaria ni figura en las declaraciones juradas que analiza la Justicia.

Además, se detectaron otras 74 transferencias provenientes de la AFA, por un total de $10,4 millones, realizadas entre 2016 y 2026. La fiscalía solicitó los comprobantes correspondientes para conocer los motivos de esas operaciones.

Claudio Chiqui Tapia y AFA investigados

Tarjetas corporativas y vuelos privados bajo investigación

Pollicita también solicitó información sobre los límites de consumo y las rendiciones de las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y sus adicionales.

El objetivo es establecer si la AFA registró esos gastos como remuneraciones, retribuciones en especie o anticipos. Asimismo, pidió un informe detallado sobre los vuelos privados abonados por la entidad desde 2017 en los que haya viajado el presidente de la AFA.

Entre los datos requeridos figuran las empresas que operaron los vuelos, las matrículas de las aeronaves, las fechas, los destinos, los importes y las modalidades de pago. También se busca determinar si en esos viajes participó su exesposa, Paola María Isabel Moyano.

Un depósito de 620 mil dólares en efectivo bajo la lupa

Otro de los movimientos financieros que investiga la Justicia es un depósito en efectivo de USD 620.000, realizado el 12 de febrero de 2019 en una cuenta bancaria de Tapia.

La fiscalía reiteró el pedido al Banco Credicoop para obtener la documentación de la operación, identificar a la persona que efectuó el depósito y determinar el origen de los fondos.

También se investigan otros dos movimientos:

Una extracción en efectivo de USD 200.000, realizada el 18 de agosto de 2020.

Un depósito en efectivo de USD 198.000, efectuado el 20 de agosto de 2020.

En paralelo, los investigadores recibieron información sobre nueve inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan. Buscan determinar las circunstancias de adquisición, las formas de pago y las mejoras realizadas en las propiedades.

La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra Chiqui Tapia

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 7 de abril de 2026 por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1.000% durante ocho años.

Si bien el cargo de presidente de la AFA es ad honorem, Tapia integró el directorio del CEAMSE entre 2016 y 2025, donde se desempeñó como vicepresidente y posteriormente como presidente. Según la denuncia, el dirigente declaró ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.

Tofoni presentó la acusación en el marco de una serie de denuncias contra dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdiera el contrato para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

La otra causa judicial que enfrenta el presidente de la AFA

En paralelo, Tapia se encuentra procesado en otra causa penal por la presunta retención indebida de aportes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, por un monto estimado en $19.000 millones. El procesamiento fue confirmado en segunda instancia y el dirigente podría ser enviado a juicio oral.

Mientras tanto, la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito continúa en etapa de recolección de pruebas, sin que se haya determinado aún la existencia de un delito ni la responsabilidad penal de Tapia en los movimientos financieros investigados.