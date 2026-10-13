La Justicia busca rastrear transferencias de la FIFA a una cuenta de Chiqui Tapia

Piden enviar un exhorto a Suiza para investigar giros de dinero de la FIFA a una cuenta de Chiqui Tapia.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este martes remitir un requerimiento judicial internacional a Suiza para que la FIFA detalle las transferencias que realizó a favor del presidente de la AFA , Chiqui Tapia , por un monto acumulado de USD 189.000 entre 2018 y 2020 .

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La medida se enmarca en la causa que investiga al dirigente por presunto enriquecimiento ilícito , a raíz de su desempeño como funcionario del CEAMSE . La investigación también contempla un ingreso de USD 620.000 en efectivo registrado en una de sus cuentas bancarias, además de los desembolsos que percibió por parte del sindicato de camioneros .

El Ministerio Público Fiscal pidió enviar un requerimiento judicial internacional a las autoridades de Suiza para que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) , cuya sede se encuentra en Zúrich , detalle el motivo y la justificación de los giros de dinero realizados a nombre de Claudio Fabián Tapia . Las operaciones corresponden a USD 49.585,53 , transferidos el 19 de diciembre de 2018 ; USD 124.583,56 , enviados el 27 de junio de 2019 ; y USD 15.408,09 , girados el 27 de marzo de 2020 , que fueron convertidos a moneda nacional por un total de $ 985.049,15 .

De acuerdo con información obtenida por Infobae a través de fuentes judiciales, los tres importes ingresaron en una caja de ahorros de una entidad bancaria argentina cuyo titular es el dirigente.

Además, se pretende que la FIFA, por intermedio de las autoridades judiciales suizas, entregue un registro completo de todos los montos que le pagó al dirigente desde 2016, incluidos honorarios, dietas, viáticos y otros conceptos, con la correspondiente identificación de los puestos o comisiones que justificaron cada desembolso y las cuentas bancarias en las que se depositaron los fondos.

El Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido de cooperación internacional en un informe sobre movimientos de comercio exterior que la entidad bancaria receptora de los fondos presentó ante la Justicia. En ese documento, la institución identificó a “FEDERATION INTERNAT.” como la entidad que ordenó las transferencias desde Suiza, por un monto total de USD 189.578. Sin embargo, Tapia no declaró ingresos provenientes de ese organismo en las declaraciones juradas que forman parte del expediente.

Estas solicitudes integran una serie de diligencias impulsadas por Gerardo Pollicita en el marco de la investigación, cuya ejecución deberá ser autorizada por el juez a cargo del caso, Ariel Lijo.

La ex esposa de Chiqui Tapia

Dentro de las diligencias requeridas, el fiscal solicitó que se deje sin efecto el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero de Paola Moyano, exesposa de Claudio “Chiqui” Tapia, desde 2016 hasta la actualidad. La medida apunta a esclarecer su participación en las operaciones, ya que la hija del dirigente sindical Pablo Moyano fue autorizada a operar en cuentas bancarias de Tapia el mismo día en que se detectó un depósito en efectivo de USD 620.000. Además, aparece registrada como cotitular de una caja de seguridad y beneficiaria de tarjetas adicionales.

La fiscalía fundamentó el requerimiento al señalar que, según las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia, la mayoría de los bienes declarados forman parte del patrimonio ganancial, es decir, corresponden a bienes compartidos dentro del matrimonio.

Por ese motivo, solicitó que el Sindicato de Choferes de Camiones detalle el origen de 37 depósitos que sumaron $1.494.678,79, efectuados entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del dirigente.

Asimismo, se requirió al sindicato que entregue la documentación laboral de Claudio “Chiqui” Tapia, incluyendo su historial de empleo, los puestos que ocupó, los recibos salariales, el detalle de eventuales pagos adicionales y las fechas de ingreso y egreso.

A partir de los registros que ya fueron incorporados al expediente, la fiscalía señaló que las transferencias mencionadas representaron los únicos movimientos de ingreso en esa cuenta y no figuraban en las declaraciones de ingresos presentadas.

Tarjetas de crédito

Gerardo Pollicita solicitó al juzgado que requiera a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la documentación que respalde la entrega de tarjetas de crédito corporativas adicionales a nombre de Claudio Fabián Tapia. El pedido incluye las actas, disposiciones o reglamentos internos que habilitaron su emisión, además de los topes de gasto, las condiciones de utilización y las rendiciones correspondientes, acompañadas por los comprobantes respectivos.

Asimismo, el fiscal pretende que la entidad aclare si los consumos realizados con esas tarjetas fueron registrados como parte del salario, como una retribución en especie o en concepto de adelantos de dinero.

La fiscalía también busca que se justifiquen los giros de dinero que la AFA realizó a cuentas bancarias de Claudio “Chiqui” Tapia entre 2020 y 2023, además de obtener el detalle de la rendición de $30.000.000 en concepto de viáticos que el dirigente aseguró haber cobrado.

Entre las diligencias solicitadas, se encuentra la entrega de las declaraciones juradas y sus anexos confidenciales que Tapia presentó ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el período comprendido entre 2016 y 2022. Asimismo, se requirió información sobre los automóviles que estuvieron inscriptos a su nombre o para los cuales fue designado como conductor autorizado.

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La fiscalía solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que confirme si Claudio “Chiqui” Tapia y su exesposa, Paola Moyano, se acogieron al blanqueo de capitales establecido por la Ley 27.743 o al régimen especial del impuesto sobre los Bienes Personales. Si ambos se incorporaron a alguno de esos esquemas, el organismo deberá aportar las declaraciones juradas correspondientes, los activos declarados, las cuentas bancarias involucradas y las constancias de los pagos efectuados.

La causa comenzó en septiembre del año pasado a partir de una presentación judicial del empresario Guillermo Tofoni. Desde entonces, el juez Ariel Lijo dispuso distintas diligencias para avanzar con el expediente, entre ellas, solicitar colaboración a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), cuya sede está en Asunción, Paraguay. El organismo deberá entregar una copia del historial laboral de Claudio “Chiqui” Tapia e informar qué funciones desempeñó, cuáles son sus ingresos hasta la fecha, los períodos correspondientes y las cuentas bancarias en las que se depositaron esos fondos.

Claudio “Chiqui” Tapia encabeza la AFA de manera ad honorem, es decir, sin percibir una remuneración por esa función. De acuerdo con la denuncia, formó parte del directorio del CEAMSE desde 2016 hasta 2025 inclusive. Durante ese período, ocupó la vicepresidencia en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 2024 y, desde enero de 2025, asumió la presidencia en nombre de la Provincia de Buenos Aires.

Chiqui Tapia

El CEAMSE es una compañía pública integrada por distintas jurisdicciones que se encarga de la gestión de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y tiene a su cargo la administración del peaje del Camino del Buen Ayre.