Un hombre de apellido Martínez recibió una pena de cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo por agredir y provocar lesiones a su expareja en una casa de Santa Victoria Oeste . El caso estuvo a cargo de la Unidad de Femicidios del Ministerio Público Fiscal de Salta , mientras que el fallo fue emitido por la jueza Norma Vera .

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El fallo se conoció después de que el tribunal decidiera cambiar la figura penal que había planteado originalmente la Fiscalía . La acusadora, María Luján Sodero Calvet , había pedido que el imputado fuera juzgado por intento de homicidio agravado por dos motivos: la relación de pareja con la víctima y la violencia de género . Por ese delito, había reclamado una condena de 10 años de cárcel.

Según detalló el sitio oficial del Ministerio Público de Salta , la agresión tuvo lugar el 28 de abril de 2025 y afectó a una mujer que había compartido 32 años de vida con el hombre sentenciado, con quien además tuvo cuatro hijos .

El 19 de noviembre , una vez expuestos los argumentos de cierre de las partes en el juicio oral , la jueza del Distrito Judicial Centro determinó que el acusado era penalmente responsable . La conducta fue calificada como lesiones graves agravadas por el vínculo de pareja y por haberse cometido en un contexto de violencia de género .

El cambio en la calificación legal del hecho, respecto de la que se había establecido al momento de elevar la causa a juicio, tuvo un impacto determinante en el castigo impuesto.

La Fiscalía había considerado que se trataba de un intento de homicidio con dos agravantes. Sin embargo, la jueza Norma Vera resolvió que el delito debía encuadrarse como lesiones graves agravadas por el vínculo entre la víctima y el acusado, además de haberse producido en un marco de violencia de género.

Como resolución del proceso, los jueces establecieron una pena de cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo. También dispusieron que el hombre sea registrado en el Banco de Datos Genéticos, que abone una compensación económica a la mujer y que realice un tratamiento psicológico, de acuerdo con las particularidades del episodio.

¿Qué dijo la víctima?

De acuerdo con la declaración de la víctima que forma parte de la causa, el enfrentamiento tuvo lugar en la casa donde convivía con el acusado, en Santa Victoria Oeste. La discusión se desencadenó cuando ella le solicitó dinero para cocinar.

Ante esa situación, el acusado habría reaccionado con expresiones ofensivas. Posteriormente, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos expuesta durante el juicio, habría provocado un incendio con combustible y le habría dado un golpe de puño a la mujer en la zona de la boca.

A raíz del ataque, la damnificada sufrió quemaduras en la cara, una de sus manos y ambas piernas, además de otras heridas. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser atendida por profesionales de la salud y quedó internada.

Durante el enfrentamiento, el hombre también habría resultado con lesiones por quemaduras en la cara. Esta circunstancia fue considerada por el tribunal al evaluar el caso, junto con las declaraciones de los testigos y el material probatorio incorporado a la causa.

En su testimonio, la víctima aseguró que los episodios violentos venían sucediendo desde antes del ataque ocurrido en abril de 2025. Explicó que había padecido situaciones de agresión durante un período prolongado, pero que nunca las había denunciado por miedo.

Luego de la sentencia, Martínez seguirá detenido en la Unidad Carcelaria 1 en condición de prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. Esto significa que continuará privado de su libertad mientras se cumplen las etapas judiciales pendientes y se analizan las posibles apelaciones que puedan interponer las partes.