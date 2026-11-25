Femicidios en Argentina: ya son 200 las víctimas en lo que va del año 2026

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 se registraron 200 femicidios en Argentina , lo que representa un asesinato por razones de género cada 33 horas. En el mismo período se contabilizaron 654 intentos de femicidio, una cifra que refleja la dimensión de la violencia de género .

Como consecuencia de estos crímenes, 157 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres. El relevamiento también señala que el 10% de las víctimas eran menores de 18 años y que el 41% tenía hijos e hijas.

El informe indica que el 29% de los femicidios ocurrió en espacios públicos o lugares de acceso público, como calles, descampados, hoteles y ámbitos laborales.

La edad promedio de las víctimas fue de 37 años. Otro dato significativo es que apenas el 12% había denunciado previamente a su agresor.

Entre las mujeres que realizaron denuncias, el 75% contaba con medidas de restricción de acercamiento. Sin embargo, esas medidas no alcanzaron para evitar que fueran asesinadas.

Femicidios en Argentina: los antecedentes y la situación de los agresores

En cuanto a los femicidas, el relevamiento señala que el 12% tenía antecedentes previos de violencia de género y que el 6% pertenecía a alguna fuerza de seguridad.

Además, en el 11% de los casos el agresor asesinó también a una tercera persona, lo que evidencia que la violencia puede extenderse a otros integrantes del entorno de la víctima.

Otro dato preocupante es que el 31% de los agresores se dio a la fuga después del hecho y que el 16% continúa prófugo.

Cifras que exponen la gravedad de la violencia de género

Los datos correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 muestran la persistencia de los femicidios y las dificultades para prevenirlos, incluso en situaciones en las que existían denuncias y medidas judiciales de protección.

Las cifras también ponen en evidencia el impacto que estos crímenes tienen más allá de las víctimas directas: 157 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres y quedaron atravesados por las consecuencias de la violencia de género.

Jujuy: tres femicidios registrados en el primer tramo de 2026

Según el relevamiento del Observatorio Nacional MuMaLa, entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2026 se registraron tres femicidios en la provincia de Jujuy. De ese total, dos fueron femicidios directos y uno correspondió a un femicidio vinculado.

El informe también ubica a Jujuy con una tasa de 0,7 víctimas cada 100.000 mujeres, calculada sobre la población provincial.

En cuanto al tipo de casos, el relevamiento detalló que dos fueron femicidios directos y uno fue un femicidio vinculado.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género en Jujuy

Las personas que atraviesan una situación de violencia de género o que conozcan a alguien que necesite asistencia, pueden comunicarse de manera gratuita a las siguientes líneas:

0800-888-4363: Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy.

144: línea nacional de atención, contención y asesoramiento.

911: emergencias, ante situaciones de peligro inmediato.

Estos canales permiten solicitar orientación y asistencia. Las líneas 144 y 911 funcionan durante los 365 días del año.