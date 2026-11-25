El juicio por el femicidio de María Luz Herrera podría comenzar en febrero

Este miércoles se realizó la tercera audiencia preliminar por la desaparición de la joven jujeña María Luz Herrera en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, Chaco .

Durante la jornada, la acusación presentó más de 30 testigos y distintos elementos probatorios , mientras que el juez técnico Nelson Pelliza estimó que el juicio podría desarrollarse durante la segunda quincena de febrero de 2027 . La acusación está integrada por la fiscal de Cámara Verónica Bastos, la querellante Carolina Aquino y representantes de la Secretaría de Género de la Provincia.

Entre los testigos propuestos se encuentran peritos, efectivos policiales, testigos especiales, integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional y personal del Gabinete Científico que intervino en distintos procedimientos y allanamientos.

Además, se incorporaron informes técnicos, registros de movimientos bancarios y operaciones realizadas a través de billeteras virtuales , entre otros elementos considerados relevantes para sostener la teoría del caso.

Ante el volumen de pruebas, tanto la fiscal Bastos como la querella aclararon que la presentación no respondía a un ofrecimiento “caprichoso”, sino “a la necesidad de contar con elementos que permitan respaldar sus respectivas posiciones durante el debate”.

Por su parte, Pelliza destacó el trabajo de la acusación y consideró que algunos testimonios podrían aportar información suficiente para sostener la teoría del caso, sin necesidad de avanzar sobre la totalidad de las pruebas ofrecidas.

Cambio en la defensa de uno de los imputados

Durante la audiencia también se informó una modificación en la representación legal de Ezequiel Godoy Florentín. El abogado Pablo Madzarevich dejó de ejercer su defensa y será reemplazado por Cristian Arana.

Cuándo podría comenzar el juicio por el femicidio de María Luz Herrera

Con el objetivo de evitar demoras en el proceso, el juez técnico Nelson Pelliza informó que solicitó al Superior Tribunal de Justicia la habilitación de la feria judicial para continuar con el trámite de la causa durante ese período.

María Luz Herrera.

El magistrado manifestó que espera concluir la etapa preliminar para el próximo 20 de diciembre y estimó que el juicio podría desarrollarse durante la segunda quincena de febrero de 2027.

En tanto, la próxima audiencia fue programada para el viernes 27 de noviembre, a las 18:00, cuando las defensas deberán presentar sus respectivos ofrecimientos de pruebas.