Construir vínculos saludables puede representar un desafío en una sociedad atravesada por la inmediatez, las expectativas y el miedo a sufrir. En su visita a Canal 4, la licenciada en Filosofía Carolina González reflexionó sobre la disponibilidad emocional, la relación con uno mismo y la importancia de la sinceridad al momento de conocer a otra persona.

La especialista planteó que no necesariamente existe una falta de disponibilidad emocional, sino una dificultad para encontrar relaciones que respondan a las necesidades de cada persona. “Lo que no habría, en todo caso, es una oferta que se ajuste a nuestras necesidades” , señaló González, quien también hizo hincapié en la importancia de revisar las expectativas personales.

Desde una perspectiva filosófica, recuperó el concepto de veracidad desarrollado por Aristóteles. “Hoy lo que falta es veracidad, es mostrarnos tal cual somos y exponer con claridad y con verdad lo que efectivamente deseamos, queremos y estamos dispuestos también a brindar”, explicó.

González analizó cómo las nuevas formas de comunicación y la búsqueda de resultados inmediatos influyen en las relaciones interpersonales. “Hoy estamos muy comunicados virtualmente, pero nos falta esa comunicación cara a cara , de mostrar efectivamente lo que somos. Es como que estamos en una vidriera”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la tendencia a descartar rápidamente a las personas cuando no cumplen con determinadas expectativas y remarcó la necesidad de respetar los procesos. “Los vínculos, cualquier vínculo del que se trate, la amistad, el amor, necesitan tiempo para construirse, para conocerse”, afirmó.

Asimismo, destacó que mantener una comunicación constante a través de mensajes no necesariamente garantiza la construcción de una relación profunda. “Para construir un buen vínculo se necesita tiempo, un tiempo de presencia y un tiempo de calidad”, indicó.

El miedo a sufrir y la importancia de la reciprocidad

Otro de los aspectos abordados por González fue el temor a mostrarse vulnerable, especialmente cuando existen experiencias negativas en relaciones anteriores. “El miedo está al mostrarse vulnerable. Mostrar tal cual lo que somos, lo que deseamos. El miedo a fracasar, el miedo a sufrir. A veces nos quedan heridas del pasado que no estamos dispuestos a repetir”, manifestó.

El miedo a enamorarse

También reflexionó sobre la necesidad de preservar la tranquilidad personal y cómo esa postura puede convertirse en una barrera para establecer nuevos vínculos. “No quiero que nadie venga y altere mi paz. Pero pensemos en que no tiene por qué alterar tu paz ese vínculo. Es como que los vemos de manera muy pesimista”, expresó.

En este contexto, hizo referencia a fenómenos como el love bombing, vinculado con las demostraciones intensas de afecto al comienzo de una relación, y el ghosting, que implica interrumpir abruptamente la comunicación sin explicaciones.

Finalmente, González destacó la sinceridad y la reciprocidad como aspectos fundamentales para establecer relaciones saludables. “Para poder construir un vínculo hay que pensar efectivamente qué quiero yo y qué estoy dispuesto a dar para que el otro pueda elegir. Yo insisto que tiene que ver también con la reciprocidad”, concluyó.