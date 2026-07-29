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29 de julio de 2026 - 14:41
Sociedad.

Mal de amor: cómo atravesar una ruptura de forma saludable

El licenciado Rodrigo Aladzeme explicó por qué es importante respetar el duelo, aceptar las emociones y evitar comenzar rápidamente otra relación

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Mal de amor: cómo atravesar una ruptura de forma saludable

Mal de amor: cómo atravesar una ruptura de forma saludable

En el Día Internacional del Mal de Amor, el licenciado Rodrigo Aladzeme analizó cómo afecta una ruptura sentimental y brindó diferentes recomendaciones para transitar este proceso de una manera saludable.

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El especialista sostuvo que atravesar una separación pone a prueba la capacidad de adaptación y las herramientas psicológicas de cada persona. Por ese motivo, remarcó que el dolor no debe ignorarse ni acelerarse.

Aceptar las emociones después de una ruptura

Aladzeme explicó que, cuando una relación termina, es normal sentir tristeza, enojo, bronca, dolor o desesperanza. Estas emociones forman parte de un proceso que necesita tiempo para ser elaborado.

“Lo normal es estar triste, sentir enojo, rabia y dolor. Eso nos va a llevar un tiempo para procesar y reconstruir nuestra propia identidad” “Lo normal es estar triste, sentir enojo, rabia y dolor. Eso nos va a llevar un tiempo para procesar y reconstruir nuestra propia identidad”

Según indicó, durante una relación algunas personas pueden dejar de lado parte de su individualidad y generar una fuerte dependencia con la pareja. Tras la separación, será necesario volver a reconocer intereses, necesidades y proyectos propios.

Las etapas del duelo amoroso

El especialista detalló que el duelo suele atravesar diferentes momentos. El recorrido puede comenzar con la negación, continuar con la ira y la negociación, pasar por una etapa de tristeza y finalizar con la aceptación.

Sin embargo, aclaró que no todas las personas viven el mal de amores de la misma manera ni necesitan el mismo tiempo para recuperarse.

La clave está en aceptar lo sucedido, validar las emociones y permitir que el proceso tenga su propio desarrollo, sin intentar ocultar rápidamente el dolor.

Por qué no sirve “sacar un clavo con otro clavo”

Uno de los principales consejos fue evitar comenzar inmediatamente una nueva relación para intentar olvidar a la pareja anterior.

Aladzeme advirtió que iniciar otro vínculo sin haber elaborado la ruptura puede interrumpir el duelo y trasladar conflictos pendientes a la nueva pareja.

“Lo que no hemos duelado lo vamos a replicar o vamos a recriminarle al vínculo actual cuestiones que no logramos elaborar de la relación anterior” “Lo que no hemos duelado lo vamos a replicar o vamos a recriminarle al vínculo actual cuestiones que no logramos elaborar de la relación anterior”

Por ese motivo, recomendó atravesar el proceso antes de volver a involucrarse sentimentalmente, aunque reconoció que no siempre resulta sencillo controlar cuándo aparece una nueva relación.

Cuando el dolor emocional afecta al cuerpo

Durante la entrevista también se abordó el síndrome de Takotsubo, conocido popularmente como “síndrome del corazón roto”, y las consecuencias físicas que puede generar una situación de estrés emocional intenso.

Una ruptura inesperada puede provocar cansancio, falta de apetito, pocas ganas de salir y un fuerte descenso del ánimo. Frente a estos síntomas, el licenciado consideró importante reconocer el momento que se está atravesando.

Descansar, reducir algunas actividades y tomarse un tiempo para pensar pueden ayudar durante los primeros días. No obstante, advirtió que ese aislamiento no debe prolongarse hasta convertirse en un estado crónico.

“El problema sería no volver a conectarnos con la vida” “El problema sería no volver a conectarnos con la vida”

Finalmente, Aladzeme dejó un mensaje para quienes atraviesan una ruptura: tener paciencia, respetar sus tiempos y comprender que el malestar forma parte de un proceso de recuperación.

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