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5 de junio de 2026 - 11:43
Sociedad.

"El rock nos unió para siempre": la historia de amor marcada por la música del Indio Solari

Claudia Canelo compartió una emotiva historia sobre cómo la música del Indio Solari acompañó su vida y la llevó a conocer a su pareja

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El rock nos unió para siempre: la historia de amor marcada por la música del Indio Solari - Imagen creada con IA

"El rock nos unió para siempre": la historia de amor marcada por la música del Indio Solari - Imagen creada con IA

Un recital de rock en Córdoba modificó el destino de dos jóvenes bonaerenses que hoy eligen la tranquilidad del norte argentino. El 4 de agosto de 2001, Claudia Canelo conoció a su actual marido, apodado "el Chola", en el Estadio Chato Carreras durante el último concierto de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La pareja, que dejó su provincia natal en busca de paz, recordó este hito fundamental de su biografía personal tras conocerse las novedades sobre el estado de salud del Indio Solari.

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Del pogo cordobés al papelito con el teléfono fijo

Aquel sábado de agosto de 2001 quedó grabado en la memoria colectiva del rock nacional por ser la despedida involuntaria de la mítica banda liderada por el Indio Solari. Entre la multitud que colmaba el estadio cordobés, unos amigos en común presentaron a los jóvenes bonaerenses. El impacto resultó inmediato, un flechazo mutuo que sorteó las limitaciones tecnológicas de una época sin teléfonos celulares ni redes sociales en las manos de la gente.

El Chola reaccionó rápido antes de la desconcentración general del público ricotero. Anotó el número de teléfono fijo de la casa de Claudia en un trozo de papel, el único medio disponible para asegurar un próximo contacto. Esa pequeña anotación funcionó como el puente definitivo que mantuvo la comunicación activa cuando ambos regresaron a Buenos Aires.

indio solari (1)

Un noviazgo con sello de Gulp y el Diego de fondo

La formalización de la pareja ocurrió el 10 de noviembre de ese mismo año, un día de fuerte carga emotiva para la cultura popular argentina debido al partido homenaje a Diego Maradona en la Bombonera. Claudia propuso esa fecha para el reencuentro y el Chola, a pesar de su fanatismo futbolero, aceptó la cita. El compromiso definitivo se consolidó mientras miraban el partido en las pantallas de un bar de Quilmes cuyo nombre rendía tributo al primer disco de la banda: Gulp.

La pasión por la obra del Indio Solari guió los pasos de los novios durante las dos décadas siguientes. Juntaban el dinero peso por peso, armaban bolsos y viajaban en las condiciones que encontraban, incluso colgados en trenes, para asistir a cada misa ricotera. El itinerario de viajes incluyó paradas históricas en Olavarría, Tandil, Racing y Entre Ríos, travesías que fortalecieron el vínculo.

La vida en La Plata y el tatuaje de la pajarita

El proyecto de vida compartido incluyó una mudanza a la ciudad de La Plata, lugar donde el Chola culminó sus estudios universitarios en la carrera de odontología. Residieron tres años en la capital bonaerense, un período que Claudia recuerda con especial felicidad por la cercanía con la movida cultural. Como testimonio permanente de esa época dorada, ambos llevan grabada en la piel la famosa pajarita del diseño de Rocambole.

La madurez y la búsqueda de nuevos horizontes motivaron un cambio drástico en la rutina familiar hace un año y medio. A contramano de la tendencia habitual de migración hacia las grandes urbes, el matrimonio decidió abandonar la provincia de Buenos Aires. Eligieron la provincia de Jujuy como su nuevo hogar con el objetivo claro de encontrar paz, estabilidad y un ritmo de vida comunitario más apacible.

El desembarco en tierras jujeñas y el agradecimiento al Indio

La adaptación al suelo jujeño demandó esfuerzo, pero ofreció resultados positivos rápidamente. Claudia consiguió insertarse en el ámbito laboral local, mientras que su esposo logró abrir su propio consultorio odontológico para atender a los pacientes de la región. La pareja destaca la calidez de la recepción norteña.

El anuncio sobre el avance del Parkinson, una enfermedad agresiva que limita la vida cotidiana del Indio Solari, generó un profundo impacto emocional en el matrimonio. Claudia expresó una mezcla compleja de tristeza por el presente del músico y alivio ante el cese de sus padecimientos físicos. Más allá del dolor por la situación del ídolo, la oyente bonaerense radicada en Jujuy rescata un sentimiento de gratitud eterna hacia la figura del cantante, el responsable indirecto de que hoy compartan sus vidas en el norte.

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