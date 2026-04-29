El estrés emocional del desamor puede dañar al corazón: por qué.

En reuniones con amigos, charlas de sobremesa o conversaciones cotidianas, hay un tema que aparece cada vez más en Jujuy: la dificultad para vincularse y sostener relaciones amorosas. Lo que muchos pensaban como experiencias individuales hoy empieza a tener nombre propio.

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El profesor de Sociología Juan Guzmán analizó este fenómeno y explicó que se trata de una tendencia que ya se estudia a nivel global: el “heteropesimismo” . “ Uno pensaba que era el problema de una, después el problema de otra… pero hay un nombre para todo esto ”, planteó.

El concepto surge de investigaciones en ciencias sociales que buscan entender por qué cada vez más personas sienten frustración en el terreno amoroso. “ Existe una especie de pesimismo… como que ya de entrada sabés cómo viene, pero igual intentás ”, explicó Guzmán.

En otras palabras, se trata de una idea que combina expectativa y desencanto: las personas buscan vincularse, pero con la sensación previa de que probablemente no funcione. “ Bueno, intento… pero ya sé cómo viene ”, resumió.

Embed - El amor en crisis también se debate en Jujuy: qué es el "heteropesimismo"

“El mercado amoroso está en crisis”

En ese marco, el sociólogo señaló que este malestar también se refleja en experiencias concretas, especialmente en adultos. “Hay mujeres que hablan de lo difícil que está el mercado amoroso”, indicó, en referencia a conversaciones que se repiten en distintos ámbitos.

Según explicó, ya no se trata solo de encontrar pareja, sino de un escenario donde predominan los desencuentros, las expectativas frustradas y el cansancio frente a las dinámicas actuales.

Desamor se acabo el amor

Por qué cuesta cada vez más conectar: el amor en el centro de la escena

Uno de los puntos centrales del análisis tiene que ver con las dificultades en la comunicación emocional, especialmente en los varones. “A muchos les cuesta conectarse con sus emociones… eso tiene que ver con cómo fuimos educados”, explicó.

Este fenómeno es conocido como “alexitimia masculina” y no se refiere a un problema individual, sino a una construcción social. “Expresar emociones fue visto históricamente como una debilidad, y eso hoy genera un choque con nuevas formas de vincularse”, detalló.

Redes sociales, apps y vínculos más frágiles

Otro de los factores que inciden en esta crisis es el impacto de las redes sociales y las aplicaciones de citas. “Hemos perdido la naturalidad de conocernos… ahora todo es inmediato: match o no match”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la idealización constante también juega un rol clave: “Todo el tiempo vemos modelos de relaciones perfectas y eso genera expectativas difíciles de cumplir”.

En algunos casos, el heteropesimismo se profundiza aún más y se transforma en una mirada más extrema. “Todos los procesos de encuentro se convierten en desencuentro”, señaló Guzmán, en línea con análisis recientes que hablan incluso de “heterofatalismo”.

Esto implica no solo una expectativa negativa, sino la idea de que las relaciones están destinadas al fracaso.

Nuevas formas de pensar el amor

Frente a este escenario, también empiezan a aparecer nuevas formas de entender los vínculos. “Las mujeres, por ejemplo, están buscando otras maneras de pensar el amor y las relaciones”, explicó.

Incluso mencionó movimientos internacionales donde se plantea directamente el rechazo a ciertos modelos tradicionales de pareja.

Aunque el concepto surge de estudios globales, el análisis refleja una realidad que también se percibe a nivel local. “Esto no es individual, es un clima de época”, concluyó Guzmán. Así, lo que se comenta en reuniones, entre amigos o en redes sociales en Jujuy forma parte de un fenómeno más amplio: una transformación profunda en la forma de vincularse.