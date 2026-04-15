Del aguayo al beige: qué dice un sociólogo jujeño sobre un mundo cada vez más neutro

El profesor Juan Guzmán analizó desde Jujuy cómo el mundo tiende a lo monocromático y qué implica esta tendencia desde lo social, cultural y hasta de clase. Sobre este fenómeno reflexionó el sociólogo jujeño Juan Guzmán en diálogo con TodoJujuy, quien propuso una mirada crítica sobre lo que definió como una “dictadura de lo pulido”.

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Según explicó Guzmán, la tendencia global hacia lo blanco, lo beige y lo minimalista no es casual. “Nos estamos volviendo un mundo neutro”, planteó, al tiempo que señaló que esta estética se instala en redes sociales, en la arquitectura, en la moda y hasta en los objetos cotidianos.

Para el especialista, no se trata solo de una búsqueda de armonía visual, sino de un fenómeno con implicancias más profundas.

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¿Calma o diferenciación social?

Guzmán explicó que, en muchos casos, esta estética se asocia a una idea de orden, limpieza y tranquilidad. Sin embargo, también puede funcionar como un símbolo de distinción. “El color empieza a incomodar, a gritar, mientras que lo neutro aparece como lo correcto”, analizó.

En ese sentido, sostuvo que el minimalismo y la ausencia de color pueden convertirse en una forma de marcar pertenencia social.

El contraste con Jujuy

En ese escenario global, Jujuy aparece como un territorio donde el color sigue siendo protagonista. Desde los aguayos hasta las ferias, pasando por la vestimenta y las expresiones culturales, la provincia conserva una fuerte identidad ligada a lo cromático.

Ese contraste, según el sociólogo, no es menor. “Hay una identidad que resiste desde el color, desde lo diverso, desde lo que no es uniforme”, explicó.

Para Guzmán, esta tendencia hacia lo neutro puede leerse también como una forma de homogeneización cultural. “La dictadura de lo pulido es cuando todo empieza a parecerse, cuando lo distinto deja de tener lugar”, sostuvo el especialista en sociología.

En ese sentido, advirtió que la pérdida de diversidad estética puede reflejar también una pérdida de diversidad cultural.