domingo 01 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de enero de 2026 - 23:50
libro

Un libro y una película para frenar: las recomendaciones de un sociólogo jujeño para bajar un cambio

Un sociólogo jujeño propone un libro y una película para desacelerar, recuperar el tiempo propio y disfrutar de lo cotidiano sin apuro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy

En medio de la hiperconectividad, las pantallas encendidas todo el día y la sensación de estar siempre llegando tarde a algo, el sociólogo jujeño Juan Guzmán compartió dos recomendaciones simples para hacer exactamente lo contrario: frenar.

No se trata de “desconectarse del mundo”, sino de elegir momentos para salir de la lógica de la urgencia permanente y recuperar el disfrute de lo cotidiano.

Un libro para leer sin apuro

La primera sugerencia es Vida contemplativa, un ensayo breve del filósofo Byung-Chul Han. El texto invita a repensar el valor del tiempo, la productividad y la necesidad constante de estar ocupados.

Lejos de proponer recetas mágicas, el libro pone en palabras algo que muchas personas sienten: el cansancio de vivir siempre apuradas, midiendo cada acción en términos de rendimiento. Leerlo no exige velocidad ni concentración extrema; al contrario, funciona mejor cuando se lo aborda de a poco, sin presión.

“Es un libro para leer despacio, incluso para dejarlo y retomarlo otro día”, señaló Guzmán.

Una película para mirar con calma

La segunda recomendación es la película Perfect Days, dirigida por Wim Wenders. La historia sigue a un hombre que limpia baños públicos en Japón y construye una vida sencilla, repetitiva y serena.

No hay grandes conflictos ni giros dramáticos. La película apuesta a mostrar cómo el bienestar puede aparecer en lo mínimo: una caminata, una canción, una rutina repetida sin apuro.

“Es una película que no te exige nada. No te apura, no te satura, no te lleva de la mano”, explicó el sociólogo.

Un plan simple, pero necesario

Libro y película funcionan como un mismo gesto: bajar el ritmo. Para Guzmán, estas elecciones culturales no buscan escapar de la realidad, sino ofrecer un respiro en medio de agendas llenas y estímulos constantes.

“No todo tiene que ser intenso, productivo o compartido. A veces está bien leer, mirar algo tranquilo y no hacer nada más”, resumió.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Las más leídas

Matías Jurado en prisión video
Causa.

Matías Jurado, su vida en la cárcel y el día a día del presunto asesino serial

Un recolector de residuos encontró una extensa carta de amor dentro de la basura.  
Sociedad.

Viral: la carta de amor perdida que sorprendió a un recolector de basura y es furor en redes

Entre la Puna, el sushi y el rock: la chef jujeña que cocina sin recetas rígidas video
Inspiración.

Entre la Puna, el sushi y el rock: la chef jujeña que cocina sin recetas rígidas

Oriana Vaca Siufi fue elegida Reina Provincial del Carnaval video
San Pedro.

Oriana Vaca Siufi fue elegida Reina Provincial del Carnaval de Jujuy 2026

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: ¿llegan las lluvias?
Clima.

Enero termina con alerta por tormentas en Jujuy: lluvias intensas y fuerte inestabilidad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel