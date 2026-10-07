Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen tras cuatro años separados

Después de cuatro años separados , Zaira Nara y Jakob Von Plessen , padre de sus dos hijos, decidieron darle una nueva oportunidad a su relación y retomaron su vínculo sentimental. La reconciliación fue confirmada por Nora Colosimo , mamá de la modelo , durante su participación en LAM (América TV).

Allí, contó que antes de revelar la noticia había hablado con su hija para asegurarse de que podía hacer pública la información. La versión sobre una posible reconciliación surgió durante una emisión del programa, cuando Karina Iavícoli planteó públicamente que Zaira Nara y Jakob Von Plessen podrían haber retomado su relación.

La panelista hizo referencia a algunas señales que apuntaban a un acercamiento entre la modelo y el empresario, quienes son padres de Malaika y Viggo . Frente a esta información, Nora Colosimo optó por consultar directamente con su hija para confirmar si efectivamente existía una reconciliación.

“Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo’ ”, contó Colosimo durante el programa, al explicar que decidió consultar directamente con su hija antes de confirmar públicamente la reconciliación.

Además, la madre de la modelo habló sobre la relación que Zaira y Jakob conservaron durante los años en los que estuvieron separados. “Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, expresó Colosimo, emocionada al referirse a la nueva etapa de la pareja.

"La familia nunca se rompió"

Luego de que los integrantes del panel celebraran la noticia, Colosimo amplió sus declaraciones sobre el vínculo que Zaira y Jakob conservaron durante los años, incluso mientras permanecieron distanciados como pareja. “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, expresó, al destacar que ambos mantuvieron una relación cercana y priorizaron el bienestar de sus hijos a pesar de la separación.

Cuando le preguntaron si actualmente la pareja ya compartía el mismo hogar, la madre de Zaira prefirió no brindar mayores detalles. “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”, respondió, dejando sin confirmar cómo es actualmente la convivencia entre ambos.

El anuncio de la reconciliación se produjo apenas unos días después de que Zaira Nara evocara un recuerdo relacionado con su historia junto a Von Plessen, aunque en ese momento no había revelado de quién se trataba. Durante una entrevista en Un mediodía mejor (Luzu TV), la modelo compartió una anécdota vinculada a su primera cita con un hombre cuya identidad prefirió mantener en secreto. Tiempo después, se confirmó que aquel relato hacía referencia al padre de sus hijos.

De acuerdo con lo que contó la modelo, la historia con Von Plessen se inició a través de la distancia, debido a que por aquel entonces él residía fuera del país. “Veníamos chateando hace tres meses porque él estaba viviendo en el exterior. Llegó el día y yo me asusté”, recordó Zaira al describir la mezcla de ansiedad y nervios que sintió antes de conocerlo personalmente.

La empresaria relató que, en un primer momento, evaluó distintas alternativas para concretar el encuentro, entre ellas trasladarse hasta la vivienda de él o recibirlo en la propia. Finalmente, optó por aceptar la invitación de Von Plessen y dirigirse a su departamento.

Sin embargo, antes de que se concretara la cita, una precisión inesperada modificó por completo la situación. “Me dijo: ‘No es mi departamento porque el mío está en obra’. Era muy lindo, era mucho, quizás, para lo que yo esperaba”, recordó entre risas Zaira. Luego explicó que terminó enterándose de que el inmueble pertenecía a un amigo de Von Plessen que vivía en el mismo edificio.

La anécdota sumó otro momento inesperado cuando la modelo reveló que había llevado a su perra al encuentro. Según relató, el animal orinó sobre las alfombras del departamento y después salió corriendo hacia la puerta. Fue entonces cuando apareció una mujer a quien Zaira, en un primer momento, identificó como la vecina propietaria de la vivienda. Sin embargo, posteriormente descubrió que se trataba de la madre de Von Plessen.

A pesar del insólito encuentro con un integrante de la familia durante aquella primera cita, Zaira señaló que la situación no derivó en un momento romántico entre ellos. “Después tuve dos hijos, pero en el momento no chapé ni nada”, concluyó la modelo, quien finalmente confirmó que el hombre al que había hecho referencia en la anécdota era Jakob Von Plessen.