Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara y el polista Robert Strom fueron fotografiados a los besos en Punta del Este durante el último día de 2025, en medio de versiones que circulaban desde hacía un mes. Las imágenes los muestran en una salida de playa y compras, sin intentar ocultarse, y terminaron por confirmar públicamente el vínculo.

La escena se registró en la costa esteña y, según la secuencia de fotos, la pareja compartió una tarde distendida. En las capturas se los ve arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico , recorriendo la zona y realizando compras, hasta que quedaron in fraganti en un momento de cercanía: él la abrazó y se dieron un beso .

En el registro, ambos aparecen sonrientes y sin esquivar cámaras. Zaira eligió un look de playa con musculosa azul sin mangas y una falda larga de red azul , que dejaba ver una bikini fucsia . Completó con gorra azul con detalles naranjas , anteojos de sol y varias pulseras . También llevó el pelo suelto y una bolsa de playa a rayas .

Por su parte, Strom se mostró con un estilo simple y veraniego: remera gris clara , pantalón blanco largo y sandalias negras , además de gafas oscuras y una bolsa tipo red colgada al hombro. La aparición pública se dio en el cierre del año y convirtió a la dupla en uno de los romances más comentados del inicio de temporada en el balneario.

Antes de que trascendieran las imágenes, la modelo y conductora había evitado validar los rumores en declaraciones públicas y había señalado que no tenía nada para confirmar sobre versiones difundidas en medios y redes.

Robert Strom: perfil del polista y su familia

Tras la difusión de las fotos, el nombre de Robert Strom ganó notoriedad por su perfil: es polista y, según lo informado, compite con hándicap de cuatro puntos. También se indicó que pertenece a una familia vinculada a negocios de alto perfil en Europa, asociada a un entramado de centros comerciales.

De acuerdo con los datos mencionados, Strom es nieto de un magnate francés propietario de más de 60 shoppings entre Francia y España, y durante 2025 se habría concretado la venta de nueve de esos activos en Madrid por 1.600 millones de euros. Además, se mencionaron vínculos del entorno familiar con círculos aristocráticos europeos, con referencias a amistades con figuras de la realeza.

En ese contexto, las imágenes en Punta del Este terminaron por ubicar a la relación en escena pública. Zaira, que elige el destino uruguayo desde hace años para sus veranos, volvió a convertirse en una de las figuras argentinas más observadas en la ciudad, esta vez por la confirmación del romance con Robert Strom.

Crédito: RSFotos