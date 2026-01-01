jueves 01 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de enero de 2026 - 12:07
Espectáculos.

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara y Robert Strom fueron captados a los besos en Punta del Este y las imágenes terminaron de confirmar el romance.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara y el polista Robert Strom fueron fotografiados a los besos en Punta del Este durante el último día de 2025, en medio de versiones que circulaban desde hacía un mes. Las imágenes los muestran en una salida de playa y compras, sin intentar ocultarse, y terminaron por confirmar públicamente el vínculo.

Lee además
La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara.   video
Farándula.

Quién es Robert Strom, el empresario millonario al que apuntan como nueva pareja de Zaira Nara
La decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles tras los chats con Claudia Ciardone. video
Farándula.

¿Wanda Nara se separó de Martín Migueles?

La escena se registró en la costa esteña y, según la secuencia de fotos, la pareja compartió una tarde distendida. En las capturas se los ve arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico, recorriendo la zona y realizando compras, hasta que quedaron in fraganti en un momento de cercanía: él la abrazó y se dieron un beso.

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este
Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara en Punta del Este: la salida que los mostró juntos

En el registro, ambos aparecen sonrientes y sin esquivar cámaras. Zaira eligió un look de playa con musculosa azul sin mangas y una falda larga de red azul, que dejaba ver una bikini fucsia. Completó con gorra azul con detalles naranjas, anteojos de sol y varias pulseras. También llevó el pelo suelto y una bolsa de playa a rayas.

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este
Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Por su parte, Strom se mostró con un estilo simple y veraniego: remera gris clara, pantalón blanco largo y sandalias negras, además de gafas oscuras y una bolsa tipo red colgada al hombro. La aparición pública se dio en el cierre del año y convirtió a la dupla en uno de los romances más comentados del inicio de temporada en el balneario.

Antes de que trascendieran las imágenes, la modelo y conductora había evitado validar los rumores en declaraciones públicas y había señalado que no tenía nada para confirmar sobre versiones difundidas en medios y redes.

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este
Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Robert Strom: perfil del polista y su familia

Tras la difusión de las fotos, el nombre de Robert Strom ganó notoriedad por su perfil: es polista y, según lo informado, compite con hándicap de cuatro puntos. También se indicó que pertenece a una familia vinculada a negocios de alto perfil en Europa, asociada a un entramado de centros comerciales.

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este
Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

De acuerdo con los datos mencionados, Strom es nieto de un magnate francés propietario de más de 60 shoppings entre Francia y España, y durante 2025 se habría concretado la venta de nueve de esos activos en Madrid por 1.600 millones de euros. Además, se mencionaron vínculos del entorno familiar con círculos aristocráticos europeos, con referencias a amistades con figuras de la realeza.

En ese contexto, las imágenes en Punta del Este terminaron por ubicar a la relación en escena pública. Zaira, que elige el destino uruguayo desde hace años para sus veranos, volvió a convertirse en una de las figuras argentinas más observadas en la ciudad, esta vez por la confirmación del romance con Robert Strom.

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este
Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Crédito: RSFotos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Robert Strom, el empresario millonario al que apuntan como nueva pareja de Zaira Nara

¿Wanda Nara se separó de Martín Migueles?

Recibí el año nuevo con Marcelo Ponce y el Gato García en Radio Fiesta

El difícil verano de Cande y Mica Tinelli en plena crisis familiar

Internaron a Romina Gaetani y denunció a su pareja por violencia de género

Las más leídas

Agustín Battaglia, es el Jujeño del Año
¡Felicidades!

Agustín Battaglia es el Jujeño del Año 2025

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia
Colectivos.

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia

Habrá colectivos especiales para Chaya de Mojones en Maimará: conocé los horarios
Año Nuevo.

Habrá colectivos especiales para Chaya de Mojones en Maimará: conocé los horarios

Laprimera bebé del año en Jujuy (Foto ilustrativa)
Bienvenida.

La primera bebé del año en Jujuy nació a las 00:02 en el Hospital Materno Infantil

Chaya de Mojones - Maimará | Foto de archivo 
Tradición.

Chaya de Mojones en Maimará: qué es y cuál es el sentido de este ritual ancestral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel