Quién es Robert Strom, el empresario millonario al que apuntan como nueva pareja de Zaira Nara

Durante este verano, Punta del Este vuelve a ser en un imán de especulaciones , cámaras y episodios inesperados . En ese clima, Zaira Nara quedó en el foco de la atención tras generar múltiples comentarios vinculados a su situación amorosa mientras disfrutaba del verano en Uruguay . Los rumores indican que estaría saliendo con un empresario millonario.

Moda y tendencias. Zaira Nara y Wanda Nara con sus look con los jeans tendencia de la temporada

Lo que comenzó como una escapada relajada con amigos dio un giro cuando empezó a circular una foto que encendió las versiones: en la imagen, la modelo se muestra junto a un hombre de origen extranjero . Desde entonces, surgieron las preguntas inevitables: quién es , de dónde salió y si se trata del inicio de una nueva historia sentimental .

Cuando todavía circulaban versiones que señalaban a Bauleti , streamer reconocido y vinculado recientemente a supuestos romances con la modelo, nuevas imágenes cambiaron el foco de atención y pusieron sobre la mesa a otro protagonista: Robert Strom , jugador de polo , soltero muy buscado , de origen francés y heredero de una ascendencia poco común .

La reacción no tardó en llegar. El nombre de Robert comenzó a sonar con fuerza y despertó curiosidad en los círculos más exclusivos . ¿Qué hay detrás de ese apellido ? Una trama marcada por riqueza , distinciones nobiliarias y vínculos cercanos con la aristocracia europea explica por qué su figura genera tanto interés.

Robert Strom desciende de Robert Zellinger de Balkany, una figura influyente del empresariado y la nobleza europea, creador de la entidad de polo Sainte Mesme y responsable de levantar un vasto entramado de centros comerciales en el continente.

Zaira Nara y el polista Robert Strom, muy cerca en Punta del Este.

Durante su participación en SQP, Yanina Screpante aportó contexto sobre el origen del polista al señalar: “Me dicen que es nieto de un magnate francés millonarísimo, dueño de 40 shoppings entre Francia y España”, aclarando así el alcance de su herencia familiar.

De todos modos, ese número quedaría corto según otras versiones. Gustavo Méndez amplió la información en sus redes al asegurar: “Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros”, dando cuenta del verdadero peso económico del clan.

El empresario con una herencia que trasciende el deporte

La red familiar se extiende aún más. Isabelle Strom, hermana mayor de Robert y cuñada de Zaira Nara, está casada con Clemente Zavaleta, hijo de María Emilia, una de las recordadas Trillizas de Oro. Los lazos, lejos de agotarse, siguen sumando nombres y apellidos de peso.

Embed

Pero el apellido Strom no se destaca solo por sus vínculos. En las canchas de polo, Robert se luce con un hándicap de cuatro goles, y fuera de ellas quedó asociado a una herencia millonaria que, tras el fallecimiento de su abuelo en 2021, lo ubicó entre los herederos con mayor influencia económica del continente europeo.

En ciertos círculos lo apodan “sir” o “caballero”, una forma de sugerir la existencia de algún rango aristocrático, aunque hasta ahora nadie pudo confirmar con precisión si ese reconocimiento tiene validez oficial ni cuál sería su verdadero estatus.

El tema tomó estado público cuando Gustavo Méndez lo afirmó en La Posta del Espectáculo, por TV Pública: “Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza, de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”, enumeró el periodista, anticipando que desde el entorno intentarían negar el romance.

Quién es el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara.

Lujo, poder y silencio ante los rumores

El flamante nombre que domina las páginas del mundo del espectáculo alterna su vida entre Palm Beach, uno de los enclaves más lujosos de Florida, y residencias palaciegas repartidas por distintos puntos de Europa. El entramado económico de su familia abarca Francia, España, Bélgica y Alemania, con cifras que impresionan incluso dentro del jet set. “La fortuna es tal que, al lado de este muchacho, Jakob Von Plessen es pobre”, ironizó Méndez, para dimensionar el tamaño de la herencia.

Del otro lado, la figura señalada optó por no alimentar versiones. En diálogo con Gustavo Descalzi durante su estadía en Uruguay, Zaira fue categórica: “No hay nada para contar. No hay nada. No sé ni qué se dijo. La verdad es que estuve muy ocupada las últimas semanas, ni siquiera sé de qué se habló así que no hay nada”, sostuvo, intentando cerrar el tema pero, paradójicamente, avivando nuevas conjeturas.

Furor por las fotos de Zaira Nara y su novio archi millonario juntos en Punta del Este.

¿Estamos ante el comienzo de una etapa distinta en la historia personal de la modelo o simplemente frente a un episodio pasajero propio de la temporada estival en las playas de Punta del Este? Por ahora, la foto que recorrió las redes y la información que rodea al círculo íntimo y social de Robert Strom componen un escenario donde los sentimientos, los apellidos ilustres y el brillo del jet set global convergen en un mismo paisaje veraniego.