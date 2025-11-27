jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 10:32
Justicia.

El ex abogado de Wanda Nara fue detenido por estafas millonarias a sus clientes

Payarola fue detenido en Nordelta tras una larga investigación del fiscal Iribarren. Ya estaba procesado por estafar a “Cachete” Montiel.

Por  Redacción de TodoJujuy
Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara acusado de estafas millonarias a sus clientes.

El abogado Nicolás Payarola, conocido por haber representado a Wanda Nara, fue detenido este jueves en su vivienda del barrio Golf Club, en Nordelta, durante un operativo de la Policía Bonaerense. Está señalado por una decena de maniobras fraudulentas cometidas contra personas que eran sus propios clientes. Su declaración ante la Justicia quedó prevista para este viernes.

El expediente incluye seis damnificados, entre ellos María Macarena Posse, hija del ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse. En la causa también figura como acusada Sofía Ferrarazo, la pareja del letrado.

Nicolas Payarola , abogado de Wanda Nara , fue procesado y embargado.

Operativo y allanamientos en el avance de la causa

La captura se concretó después de una exhaustiva pesquisa dirigida por el fiscal Cosme Iribarren y ejecutada por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, bajo la conducción del comisario general Lucas Borge, siguiendo una orden emitida por el Juzgado de Garantías N.º 3 de San Isidro.

Al momento de cerrar esta nota, los operativos seguían activos, incluido un registro en la zona de Beccar llevado adelante por efectivos de la Comisaría 4°. Dentro de las instrucciones impartidas, el fiscal solicitó de manera puntual el secuestrado de material vinculado a Wanda Nara.

La Policía Bonaerense en la casa de Payarola, minutos antes de su arresto.

El fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI Benavidez, tiene a Payarola bajo la lupa por presunta administración desleal y lavado de dinero proveniente de maniobras ilícitas. Al mismo tiempo, la Justicia de la Ciudad ya lo había procesado en junio por estafar al futbolista Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, dictando además un embargo de 810 millones de pesos.

Cruce de expedientes y nuevas conexiones en la investigación

Durante la pesquisa, Iribarren advirtió que las dos investigaciones se vinculan entre sí: Juan Marcelo Montiel, padre del campeón del mundo, también figura como damnificado en el expediente que tramita en San Isidro.

De acuerdo con la imputación, Payarola habría intentado poner a disposición de la familia Montiel un campo de 132 hectáreas en La Pampa, inmueble que en realidad pertenecía a otro cliente al que también habría perjudicado.

Juan Marcelo Montiel, padre del campeón del mundo, también figura como damnificado.

Además, el letrado les ofreció una Toyota Hilux proveniente de uno de los denunciantes en la causa de Benavidez, junto con una embarcación que estaría a nombre de la suegra de otra damnificada.

Por otro lado, Payarola había obtenido una exención de arresto a mediados del año pasado, aunque posteriormente se vio obligado a abonar una caución de 40 millones de pesos.

