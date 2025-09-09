Zaira Nara se refirió al supuesto encuentro en un baño con Vico D'Alessandro

Zaira Nara habló sobre el encuentro en el baño con Vico D’Alessandro.

Durante el fin de semana, Vico D’Alessandro (41) estuvo presente en el cumpleaños de Zaira Nara (37) y, tras el evento, comenzaron a difundirse con fuerza especulaciones sobre un supuesto romance. En Intrusos incluso se animaron a deslizar una versión más jugosa: que la modelo y el actor habrían tenido un encuentro íntimo en el baño del salón.

La repercusión fue inmediata y distintos medios buscaron las declaraciones de los protagonistas. En diálogo con Juan Etchegoyen, D’Alessandro negó categóricamente lo ocurrido. Mientras tanto, en SPQ, Yanina Latorre difundió un audio que Zaira le mandó a un integrante de su panel, en el que aclaraba —con cierta preocupación— la situación con el actor.

Vico D´Alessandro y Zaira Nara. “Te juro que me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. Lo que más me preocupa es que dicen ‘viene la info de adentro de tu cumple’. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Si yo subí un montón de posteos, porque son mis amigos”, dijo.

La palabra de Zaira Nara sobre los rumores con Vico D’Alessandro “Me llama mucho la atención que yo pueda llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda”, agregó Zaira. “Si hiciera un posteo con alguien, al primero que no pongo es al que me agarre. Por eso es cien por ciento mentira todo lo que están diciendo”, explotó la modelo.

La contundente reacción de Zaira Nara al supuesto encuentro con Vico DAlessandro en el baño. “Además, el invento de que me fui al baño. ¿Qué tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño? Además, no conozco el baño del boliche (…) Me cambié atrás de la cortina en el VIP con Anita, mi estilista”, explicó. Embed “Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas. Mirá si voy a ir al baño a agarrarme (con un pibe). (…) Te juro que me río de la gravedad del asunto. Soy madre, chicos, por favor”, cerró Zaira al desmentir los rumores sobre un supuesto encuentro con D’Alessandro en el baño del lugar.

