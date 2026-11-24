La economía argentina habría ingresado en una recesión técnica durante 2026 , luego de acumular dos trimestres consecutivos de caída en su nivel de actividad. Los datos difundidos este martes 24 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) refuerzan ese diagnóstico, aunque la confirmación oficial del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre llegará en diciembre.

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El último informe del organismo mostró que la actividad económica cayó 1,2% en septiembre frente al mismo mes de 2025, pero creció 1,1% respecto de agosto. Esta combinación refleja una recuperación mensual que todavía no logra revertir el retroceso acumulado.

Se habla de recesión técnica cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de caída del PIB, medidos en términos desestacionalizados. Esto significa que se eliminan los efectos propios de ciertas épocas del año, como las cosechas, las vacaciones o las festividades.

En Argentina, el PIB retrocedió 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 respecto del primero. Para el tercer trimestre, la consultora Eco Go estimó una contracción del 1,8%, lo que completaría dos períodos consecutivos de caída.

El INDEC aclaró que la confirmación oficial del resultado trimestral se conocerá el 16 de diciembre. Por eso, el diagnóstico de recesión técnica se basa actualmente en los indicadores mensuales y las estimaciones económicas.

Cómo puede afectar la recesión al bolsillo de los argentinos

Una recesión implica que la economía produce menos bienes y servicios. Cuando la actividad disminuye, las empresas pueden registrar menores ventas, reducir inversiones o postergar contrataciones. En la vida cotidiana, esto puede reflejarse en dificultades para conseguir empleo, menor movimiento comercial y restricciones en el consumo de las familias.

Sin embargo, la recesión no significa automáticamente que todos los sectores económicos estén cayendo ni que los precios bajen. Una economía puede atravesar una contracción mientras continúa registrando inflación.

Los datos de septiembre muestran estas diferencias: la minería creció 11,1% y la construcción avanzó 3,5%, mientras que la industria manufacturera cayó 1,8%, el comercio retrocedió 2,2% y la intermediación financiera disminuyó 11,5%.

Qué puede pasar con la economía argentina

El comportamiento de los últimos meses muestra señales contrapuestas. En julio, la actividad cayó 2,5%, pero en agosto se recuperó 0,4% y en septiembre volvió a crecer 1,1%, según las mediciones desestacionalizadas del INDEC.

Aunque estos repuntes representan una mejora, no alcanzaron para compensar completamente la caída anterior.

La evolución del consumo, la producción industrial, la construcción y las exportaciones será determinante para conocer si la economía consigue sostener una recuperación durante el último trimestre del año.

Por ahora, el principal interrogante es si Argentina podrá dejar atrás el período de contracción y recuperar un crecimiento sostenido durante los próximos meses.