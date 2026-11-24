El indicador que publicará el INDEC permitirá evaluar si la economía sigue cayendo. Cómo se relaciona con los precios y el trabajo.

A rgentina podría estar atravesando una nueva recesión económica y este martes 24 de noviembre se conocerá un dato fundamental para evaluar esa posibilidad. A las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el informe de actividad económica de septiembre. El resultado permitirá saber si la producción, el comercio y los servicios continuaron perdiendo fuerza durante el tercer trimestre del año.

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Economía. El INDEC publica hoy el dato que podría confirmar una recesión

En términos sencillos, quiere decir que la economía de un país se está achicando : se producen menos bienes, se venden menos productos o se prestan menos servicios. Para entenderlo mejor, imaginemos una panadería que habitualmente vende 200 kilos de pan por día, pero empieza a vender solamente 150. Si esa caída se repite en numerosos comercios, fábricas y empresas, la actividad económica general puede disminuir. Y cuando esa situación se prolonga, sus consecuencias pueden sentirse en el trabajo y en los ingresos de las familias.

Los economistas utilizan el término recesión técnica cuando el Producto Bruto Interno (PBI) de un país cae durante dos trimestres consecutivos , descontando las variaciones habituales de cada época del año. El PBI representa el valor de los bienes y servicios finales que produce una economía durante un período determinado. En Argentina, el segundo trimestre de 2026 , comprendido entre abril y junio, registró una caída del 0,6% respecto de los tres meses anteriores. Ahora resta conocer qué ocurrió entre julio y septiembre. Si ese período también terminó con una contracción, se cumpliría la condición habitual para hablar de recesión técnica.

Sin embargo, hay una diferencia importante: el informe de este martes es el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), un indicador que anticipa el comportamiento del PBI. La confirmación de la medición trimestral llegará posteriormente. Las consultoras privadas estiman que septiembre pudo registrar una pequeña recuperación , pero que no sería suficiente para compensar la caída de los meses anteriores. Por eso, una mejora en septiembre no necesariamente significa que el trimestre completo haya terminado con crecimiento.

Cómo afecta una recesión al trabajo, los precios y los ingresos

Una recesión no tiene el mismo impacto en todas las personas ni en todas las actividades. Algunos sectores pueden seguir creciendo mientras otros atraviesan dificultades.

Sin embargo, cuando la economía se debilita, suelen aparecer algunas consecuencias:

Menos ventas: las familias reducen gastos y los comercios reciben menos clientes.

Menor producción: las empresas pueden fabricar menos porque disminuye la demanda.

Dificultades laborales: algunos empleadores postergan contrataciones, reducen horas de trabajo o ajustan sus plantillas.

Menores oportunidades de ingresos: los trabajadores independientes y pequeños comerciantes pueden verse afectados por la caída del consumo.

Menos inversiones: algunas empresas pueden postergar proyectos hasta que mejore la actividad.

¿Y qué pasa con la inflación?

Aunque suelen confundirse, inflación y recesión no son lo mismo.

La inflación significa que los precios aumentan. La recesión significa que la economía produce o vende menos. Por eso, un país puede tener inflación baja y estar en recesión. También puede registrar una caída de la actividad mientras los precios siguen aumentando.

Por ejemplo, si un almacén vende menos productos que antes, pero esos productos cuestan más, pueden existir ambos problemas al mismo tiempo. Tampoco una recesión significa que el dólar aumentará automáticamente o que habrá una crisis financiera inmediata.

La estabilidad económica depende de otras variables, como las reservas del Banco Central, las cuentas públicas, la inflación y la confianza de consumidores e inversores.

El dato que publicará el INDEC a las 16 permitirá conocer mejor la situación económica del país y evaluar si aparecen señales de recuperación o si continúa la caída de la actividad.

Para las familias argentinas, la cuestión más importante no será solamente si la economía entra técnicamente en recesión, sino cuándo podrán recuperarse las ventas, el empleo y el poder adquisitivo de los salarios.