La economía argentina enfrenta este martes 24 de noviembre una jornada decisiva, ya que se espera que a las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el informe de actividad económica de septiembre , un dato que permitirá evaluar si el país atraviesa una nueva etapa de recesión. La expectativa es importante porque, después de varios meses de dificultades en la producción y el consumo, el resultado podría mostrar que la economía volvió a achicarse durante el tercer trimestre del año.

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El informe que se conocerá se llama Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) . Aunque su nombre parece complicado, sirve para responder una pregunta muy sencilla : ¿la Argentina está produciendo más o menos bienes y servicios que antes? El indicador analiza cómo evolucionan distintas actividades, como el comercio, la industria, la construcción, el campo y otros sectores que sostienen la economía.

El resultado también será una señal importante para el Gobierno de Javier Milei, que busca consolidar la estabilidad económica y recuperar el crecimiento.

Para entender lo que está en juego, primero hay que diferenciar dos conceptos: inflación y actividad económica. La inflación mide cuánto aumentan los precios. En cambio, la actividad económica permite conocer si el país produce, vende y presta más o menos servicios.

Por ejemplo, imaginemos un comercio que el año pasado vendía 100 productos por día y ahora vende solamente 70. Aunque los precios hayan aumentado, el negocio está vendiendo menos unidades. Si una situación parecida se repite en muchas empresas y sectores del país, la economía puede empezar a contraerse.

Eso es lo que busca medir el INDEC. La preocupación actual se debe a los resultados que ya se conocieron durante 2026. Entre abril y junio, la economía argentina cayó un 0,6% respecto del primer trimestre.

Después llegaron los datos del tercer trimestre:

Julio: la actividad económica cayó 2,8% frente a junio, descontando los efectos estacionales.

Agosto: registró una pequeña recuperación del 0,1% frente a julio, pero quedó 1,7% por debajo de agosto de 2025.

Septiembre: el resultado oficial se conocerá este martes 24 de noviembre, a las 16.

¿Por qué septiembre es tan importante?

Porque es el último mes del tercer trimestre. Su resultado permitirá calcular cómo se comportó la economía entre julio y septiembre. Si el promedio de esos tres meses queda por debajo del trimestre anterior, se acumularían dos trimestres consecutivos de caída. A esa situación se la conoce como recesión técnica.

En palabras sencillas: significa que la economía del país se achicó durante seis meses consecutivos, si se comparan los promedios de ambos trimestres con sus respectivos períodos anteriores. No significa que todos los meses hayan sido negativos, sino que el resultado de los dos trimestres fue de contracción.

Las consultoras privadas anticipan que septiembre podría mostrar una pequeña recuperación mensual, aunque insuficiente para compensar la caída anterior. Equilibra estimó un crecimiento del 0,5% durante septiembre respecto de agosto, pero calculó que el tercer trimestre terminó 2,6% por debajo del segundo. Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados proyectó una mejora mensual del 0,1% y una caída trimestral del 1,2%. Estas cifras son estimaciones privadas y no resultados oficiales del INDEC.

La medición definitiva del Producto Bruto Interno (PBI) del tercer trimestre se conocerá posteriormente, por lo que el informe de este martes funcionará como una señal anticipada.

Cómo afecta una recesión al bolsillo y a la estabilidad económica

Una recesión no significa necesariamente que el dólar vaya a dispararse al día siguiente, que todos los precios aumenten de golpe o que se produzca una crisis financiera. Lo que indica, principalmente, es que la actividad económica está perdiendo fuerza.

¿Dónde puede sentirse?

En los comercios: si las familias tienen menos dinero disponible o reducen sus compras, las ventas pueden caer.

si las familias tienen menos dinero disponible o reducen sus compras, las ventas pueden caer. En las empresas : cuando disminuye la demanda, algunas industrias producen menos, postergan inversiones o reducen contrataciones.

: cuando disminuye la demanda, algunas industrias producen menos, postergan inversiones o reducen contrataciones. En el empleo: si la actividad permanece debilitada durante mucho tiempo, puede resultar más difícil conseguir trabajo y pueden aumentar los riesgos para los puestos existentes.

si la actividad permanece debilitada durante mucho tiempo, puede resultar más difícil conseguir trabajo y pueden aumentar los riesgos para los puestos existentes. En los salarios: una economía que no crece suele ofrecer menos posibilidades de mejorar los ingresos reales de los trabajadores.

una economía que no crece suele ofrecer menos posibilidades de mejorar los ingresos reales de los trabajadores. En el Estado: si las empresas venden menos y la actividad disminuye, también puede verse afectada la recaudación de impuestos.

Ahora bien, hay algo importante: una economía puede registrar una inflación más baja y, al mismo tiempo, sufrir una caída de la actividad. Esto ocurre porque controlar la suba de los precios y conseguir que la economía crezca son dos objetivos relacionados, pero diferentes.

Para que exista una recuperación sostenida no alcanza solamente con que los precios aumenten más lentamente. También es necesario que se recuperen la producción, el consumo, la inversión y el empleo.

¿Y qué pasa con la estabilidad económica de Argentina?

Un resultado negativo podría aumentar las dudas sobre la velocidad de recuperación de la economía y obligar a revisar las proyecciones de crecimiento. Sin embargo, una recesión técnica no implica automáticamente una crisis cambiaria, una devaluación o un aumento inmediato del riesgo país. Esas variables también dependen de la inflación, las reservas, las tasas de interés, las cuentas públicas y las expectativas de los inversores. Por el contrario, si septiembre muestra una recuperación, el Gobierno podría señalar que la actividad comenzó a mejorar hacia el cierre del tercer trimestre.

La cuestión será determinar si esa mejora alcanza para revertir la caída acumulada durante los meses anteriores. Por eso, el informe de este martes será observado tanto por el Gobierno como por empresarios, economistas e inversores.

A las 16, el INDEC publicará los números que permitirán responder una de las grandes preguntas del momento: si la Argentina está comenzando a recuperarse o si la actividad económica continúa en retroceso.