INDEC: la actividad económica cayó 2,9% en julio y volvió a retroceder

La actividad económica registró en julio una caída de 2,9% respecto de junio , según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC . En la comparación interanual, el retroceso fue de 1,4% .

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El dato muestra que la economía no logra sostener una tendencia de crecimiento durante varios meses consecutivos. En junio había registrado una mejora de 0,8% mensual y de 2,7% interanual .

La variación de la tendencia-ciclo, en tanto, fue positiva en 0,2% mensual .

CAÍDA MENSUAL: 2,9%

CAÍDA INTERANUAL: 1,4%

ACUMULADO EN 2026: +1,7%

TENDENCIA-CICLO: +0,2%

NIVEL DE ACTIVIDAD: 4,1% debajo de diciembre

Ocho sectores tuvieron bajas

La caída fue generalizada: 8 de los 15 sectores relevados registraron retrocesos interanuales.

Los sectores con mayores bajas fueron:

COMERCIO: -5,1%

INDUSTRIA MANUFACTURERA: -4,6%

CONSTRUCCIÓN: -3,3%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: -3,0%

Estos cuatro sectores restaron 1,3 puntos porcentuales al resultado general.

En sentido contrario, se destacaron:

MINERÍA: +8,4%

AGRO: +0,7%

La pesca también tuvo una evolución positiva. En conjunto, estos sectores aportaron alrededor de 1 punto porcentual, aunque no alcanzaron para compensar las bajas.

Una economía con comportamiento “serrucho”

El economista de Fundación Libertad, Facundo Beltramone, describió la evolución de 2026 como una economía que avanza en forma de “serrucho”, alternando subas y caídas.

El EMAE desestacionalizado había aumentado 0,4% en enero, caído 2,6% en febrero, subido 3,5% en marzo, retrocedido 1,5% en abril y 0,5% en mayo, para luego crecer 0,8% en junio.

La misma dinámica aparece en los datos trimestrales: el PIB desestacionalizado creció 0,7% en el primer trimestre, pero cayó 0,6% en el segundo trimestre frente a los tres meses anteriores. Aun así, el segundo trimestre quedó 2% por encima del mismo período de 2025.

INDEC: julio marcó un nuevo mínimo

La analista Justina Gedikian, de Cohen Aliados Financieros, señaló que el retroceso de julio borró la mejora registrada en junio.

Según su análisis, el índice quedó en su nivel más bajo desde marzo de 2025 y 4,1% por debajo de diciembre.

Además, sostuvo que la caída interanual del 1,4% se produjo incluso frente a una base de comparación baja.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en los primeros siete meses del año la actividad acumuló una suba de 1,7%.

Entre los factores que afectaron a distintos sectores durante julio mencionó:

MENOR DISPONIBILIDAD DE GAS en la industria manufacturera.

MAYORES LLUVIAS Y NEVADAS que impactaron en construcción, minería y algunos servicios.

MENORES HORAS TRABAJADAS en algunos sectores vinculadas al Mundial de Fútbol.

La construcción aparece como apuesta para la recuperación

El Gobierno apuesta a impulsar la actividad a través de la construcción.

De cara a los próximos meses, el Gobierno apuesta a impulsar la actividad a través de la construcción y del financiamiento.

Entre las medidas anunciadas por Caputo se encuentran la flexibilización del acceso a créditos en dólares para empresas y el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para respaldar préstamos hipotecarios.

El objetivo planteado por el ministro es actuar tanto sobre la oferta como sobre la demanda: facilitar financiamiento para desarrolladores y, al mismo tiempo, impulsar el acceso a créditos hipotecarios.

El impacto sobre el empleo

La evolución de los sectores más intensivos en empleo también aparece como un punto de atención. Comercio, industria y construcción registraron bajas interanuales, mientras que minería y actividades primarias mostraron mejores resultados.

Según el análisis citado en el informe, el comportamiento de estos sectores puede tener impacto sobre el mercado laboral y el consumo en los próximos meses.

Un dato histórico de caída mensual

El Banco Provincia señaló que el retroceso mensual del 2,9% de julio representa el cuarto mayor descenso para un mes de toda la serie 2004-2026, excluyendo la pandemia.

La entidad lo comparó con episodios de fuertes movimientos económicos, como las devaluaciones y la crisis internacional de 2008.