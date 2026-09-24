jueves 24 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2026 - 18:02
País.

INDEC: la actividad económica cayó 2,9% en julio y volvió a retroceder

El INDEC registró una caída en la actividad económica de 2,9% en julio y de 1,4% interanual, mientras la actividad acumula una suba de 1,7%.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
INDEC: la actividad económica cayó 2,9% en julio.

INDEC: la actividad económica cayó 2,9% en julio.

Lee además
la corte suprema fallo contra un escrache virtual y ordeno identificar a los autores de las publicaciones
País.

La Corte Suprema falló contra un "escrache virtual" y ordenó identificar a los autores de las publicaciones
El Senado aprobó el nuevo régimen de zonas frías
País.

El Senado aprobó el nuevo régimen de zonas frías: a quiénes impacta y qué pasa en Jujuy

El dato muestra que la economía no logra sostener una tendencia de crecimiento durante varios meses consecutivos. En junio había registrado una mejora de 0,8% mensual y de 2,7% interanual.

La variación de la tendencia-ciclo, en tanto, fue positiva en 0,2% mensual.

Los principales datos

CAÍDA MENSUAL: 2,9%

CAÍDA INTERANUAL: 1,4%

ACUMULADO EN 2026: +1,7%

TENDENCIA-CICLO: +0,2%

NIVEL DE ACTIVIDAD: 4,1% debajo de diciembre

Ocho sectores tuvieron bajas

La caída fue generalizada: 8 de los 15 sectores relevados registraron retrocesos interanuales.

Los sectores con mayores bajas fueron:

COMERCIO: -5,1%

INDUSTRIA MANUFACTURERA: -4,6%

CONSTRUCCIÓN: -3,3%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: -3,0%

Estos cuatro sectores restaron 1,3 puntos porcentuales al resultado general.

En sentido contrario, se destacaron:

MINERÍA: +8,4%

AGRO: +0,7%

La pesca también tuvo una evolución positiva. En conjunto, estos sectores aportaron alrededor de 1 punto porcentual, aunque no alcanzaron para compensar las bajas.

Una economía con comportamiento “serrucho”

El economista de Fundación Libertad, Facundo Beltramone, describió la evolución de 2026 como una economía que avanza en forma de “serrucho”, alternando subas y caídas.

El EMAE desestacionalizado había aumentado 0,4% en enero, caído 2,6% en febrero, subido 3,5% en marzo, retrocedido 1,5% en abril y 0,5% en mayo, para luego crecer 0,8% en junio.

La misma dinámica aparece en los datos trimestrales: el PIB desestacionalizado creció 0,7% en el primer trimestre, pero cayó 0,6% en el segundo trimestre frente a los tres meses anteriores. Aun así, el segundo trimestre quedó 2% por encima del mismo período de 2025.

INDEC: julio marcó un nuevo mínimo

La analista Justina Gedikian, de Cohen Aliados Financieros, señaló que el retroceso de julio borró la mejora registrada en junio.

Según su análisis, el índice quedó en su nivel más bajo desde marzo de 2025 y 4,1% por debajo de diciembre.

Además, sostuvo que la caída interanual del 1,4% se produjo incluso frente a una base de comparación baja.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en los primeros siete meses del año la actividad acumuló una suba de 1,7%.

Entre los factores que afectaron a distintos sectores durante julio mencionó:

MENOR DISPONIBILIDAD DE GAS en la industria manufacturera.

MAYORES LLUVIAS Y NEVADAS que impactaron en construcción, minería y algunos servicios.

MENORES HORAS TRABAJADAS en algunos sectores vinculadas al Mundial de Fútbol.

La construcción aparece como apuesta para la recuperación

El Gobierno apuesta a impulsar la actividad a trav&eacute;s de la construcci&oacute;n.

El Gobierno apuesta a impulsar la actividad a través de la construcción.

De cara a los próximos meses, el Gobierno apuesta a impulsar la actividad a través de la construcción y del financiamiento.

Entre las medidas anunciadas por Caputo se encuentran la flexibilización del acceso a créditos en dólares para empresas y el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para respaldar préstamos hipotecarios.

El objetivo planteado por el ministro es actuar tanto sobre la oferta como sobre la demanda: facilitar financiamiento para desarrolladores y, al mismo tiempo, impulsar el acceso a créditos hipotecarios.

El impacto sobre el empleo

La evolución de los sectores más intensivos en empleo también aparece como un punto de atención. Comercio, industria y construcción registraron bajas interanuales, mientras que minería y actividades primarias mostraron mejores resultados.

Según el análisis citado en el informe, el comportamiento de estos sectores puede tener impacto sobre el mercado laboral y el consumo en los próximos meses.

Un dato histórico de caída mensual

El Banco Provincia señaló que el retroceso mensual del 2,9% de julio representa el cuarto mayor descenso para un mes de toda la serie 2004-2026, excluyendo la pandemia.

La entidad lo comparó con episodios de fuertes movimientos económicos, como las devaluaciones y la crisis internacional de 2008.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Corte Suprema falló contra un "escrache virtual" y ordenó identificar a los autores de las publicaciones

El Senado aprobó el nuevo régimen de zonas frías: a quiénes impacta y qué pasa en Jujuy

La Rioja: secuestraron mercadería de contrabando por $175 millones y 22 kilos de hojas de coca

Frontera con Bolivia: Nación endurece su postura contra el bagayeo

El pueblo de Santa Fe ubicado junto a un río y es ideal para unas escapadas de primavera

Lo que se lee ahora
telekino: el domingo se sortea un pozo estimado de $800 millones para los 15 aciertos
Sorteo.

Telekino: el domingo se sortea un pozo estimado de $800 millones para los 15 aciertos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

Último desfile de carrozas de la FNE 2026 con puntuación: horario y orden de pasada

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución video
Jujuy.

Ruta Nacional 66: Se registró un nuevo accidente cerca de la Federación Gaucha

Ciudad Cultural en la FNE. video
Jujuy.

Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

FNE 2026: Hoy se celebra el Día del Carrocero, ¿sabes por qué se festeja?
Jujuy.

FNE 2026: Hoy se celebra el Día del Carrocero, ¿sabes por qué se festeja?

Terror en el canchón. video
Jujuy.

FNE 2026: carroceros contaron una historia de terror que pasó en el canchón

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel