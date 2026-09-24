El Senado aprobó el nuevo régimen de zonas frías: a quiénes impacta y qué pasa en Jujuy

El Senado convirtió en ley este jueves la modificación del régimen de Zona Fría , que cambia el esquema de subsidios al gas y reduce el alcance geográfico del beneficio automático. La reforma no solamente modifica quiénes pueden acceder al beneficio, sino también sobre qué componente de la factura se aplica .

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En vivo. El Senado aprobó la reforma del Banco Central y convirtió en ley la modificación de Zonas Frías

La iniciativa fue aprobada con 38 votos a favor y 8 en contra y había recibido previamente media sanción de la Cámara de Diputados.

La reforma busca retrotraer parte de la ampliación realizada en 2021 y establecer nuevos criterios para determinar quiénes pueden acceder al subsidio.

El nuevo esquema mantiene el beneficio general para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna .

En cambio, las localidades que habían sido incorporadas mediante la ampliación de 2021 dejan de contar con el subsidio automático por el solo hecho de pertenecer a una determinada zona geográfica.

Para esos hogares, el acceso al beneficio quedará vinculado a criterios de ingresos y vulnerabilidad social, a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

También cambia la forma de calcular el subsidio

La reforma no solamente modifica quiénes pueden acceder al beneficio, sino también sobre qué componente de la factura se aplica.

El descuento pasará a calcularse sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, sobre el componente correspondiente al precio del gas.

Quedan fuera de esa bonificación otros componentes de la factura, como distribución, transporte e impuestos.

Por ese cambio, incluso los usuarios que permanezcan dentro del régimen de Zona Fría podrían afrontar aumentos en sus facturas.

Zonas Frías: quiénes podrán acceder al subsidio focalizado

En las zonas que pierdan el beneficio automático, los hogares podrán acceder al régimen focalizado si cumplen determinados requisitos socioeconómicos.

Entre los criterios establecidos se contempla un ingreso familiar de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo.

También se contemplan situaciones particulares:

CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR – RENABAP

VETERANOS DE MALVINAS

PERSONAS CON CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD – CUD

En el caso de los hogares con integrantes con CUD, la situación quedará sujeta a una evaluación de la Secretaría de Energía.

¿Qué pasa en Jujuy?

Puna jujeña.

En Jujuy, el punto central es que la Puna mantiene el beneficio general de Zona Fría. La reforma conserva expresamente a la Puna dentro de las regiones que continúan con el régimen automático.

Por eso, la aprobación de la nueva ley no implica un recorte directo para los usuarios de la Puna jujeña.

La situación es diferente para las localidades que habían ingresado al régimen a partir de la ampliación de 2021. Allí el beneficio automático queda sujeto al nuevo esquema y a los criterios de vulnerabilidad establecidos por la ley.

Es decir, el impacto no es uniforme para toda la provincia: la Puna conserva el régimen general, mientras que para otras localidades se deberá considerar su encuadre dentro del nuevo sistema.

El cambio que alcanzó a millones de usuarios

La ampliación de 2021 había extendido el régimen de Zona Fría a localidades de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja.

Con la nueva normativa, el criterio territorial vuelve a concentrarse en las regiones consideradas de clima más extremo, mientras que en las zonas incorporadas posteriormente adquieren mayor importancia los ingresos y la situación social de cada hogar.

El impacto en las facturas

Uno de los principales interrogantes estará en la evolución de las facturas durante el próximo invierno.

El cambio en la base de cálculo significa que permanecer dentro de Zona Fría no necesariamente implica mantener el mismo nivel de descuento que hasta ahora, ya que la bonificación dejará de aplicarse sobre otros componentes de la factura.

Las estimaciones difundidas durante el debate parlamentario ubicaron en torno al 25% el posible aumento para usuarios de las zonas históricas como consecuencia del cambio en la forma de calcular el beneficio.

En los hogares que pierdan el subsidio automático y tampoco accedan al esquema focalizado, el incremento podría ser mayor.

El acuerdo con las provincias del Norte

La aprobación estuvo acompañada por un compromiso del Gobierno nacional con gobernadores del Norte para avanzar en un esquema de “Zonas Cálidas”, destinado a otorgar beneficios sobre las tarifas eléctricas durante los meses de mayores temperaturas.

La propuesta contempla compensaciones para provincias del Norte y fue parte de las negociaciones para reunir los votos necesarios en el Senado.

Qué queda establecido

PUNA: mantiene el beneficio general.

PATAGONIA: mantiene el beneficio general.

MALARGÜE: mantiene el beneficio general.

ZONAS INCORPORADAS EN 2021: pierden el subsidio automático por ubicación.

HOGARES VULNERABLES: podrán acceder al régimen focalizado si cumplen los requisitos.

BASE DEL SUBSIDIO: pasa a centrarse en el precio del gas (PIST).