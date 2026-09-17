El Senado aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Abad advirtió por los resultados de las pruebas PISA

El senador radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio contra el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y cuestionó los resultados obtenidos por Argentina en las pruebas PISA. “Fueron los peores resultados en los últimos 20 años, una catástrofe”, afirmó en el recinto.

Abad pidió al Gobierno convocar a un congreso pedagógico nacional para definir una estrategia educativa de largo plazo. “No puede haber grieta frente a un chico de 12 años que no comprende lo que lee. No hay país viable sin educación eficiente”, sostuvo.

MÁS INFO EN TODOJUJUY.