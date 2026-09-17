El Senado aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

El Senado de la Nación sesiona este jueves 17 de septiembre con una agenda que tiene como principales temas la denominada Ley de Inocencia Fiscal II y la reforma del régimen de biocombustibles. El oficialismo consiguió el quórum para abrir el debate y buscará convertir en ley el primero de esos proyectos.
El Senado aprobó Inocencia Fiscal II
El Senado aprobó este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II con 43 votos a favor y 23 en contra, en una nueva victoria legislativa para el Gobierno. Durante el debate, el oficialismo también rechazó las modificaciones propuestas por el senador Fernando Salino, por lo que el texto avanzó sin esos cambios. La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.