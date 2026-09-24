Frontera con Bolivia: Nación endurece su postura contra el bagayeo

Nación defendió los controles en la frontera y sostuvo que el contrabando es un delito

El Gobierno nacional respaldó el accionar de las fuerzas federales en la frontera de Aguas Blancas y defendió los resultados del Plan Güemes , luego de los cuestionamientos surgidos por los recientes enfrentamientos entre efectivos de Prefectura y personas que trasladan mercadería por la zona del río Bermejo.

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El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Culatto , sostuvo que el traslado informal de mercadería hacia Bolivia debe dejar de ser considerado una fuente laboral.

“Tenemos que ver cómo tenemos un cambio cultural, de que en la zona se entienda lo que es el contrabando: es un delito y no es un trabajo”.

Los conceptos fueron expresados por el funcionario en declaraciones a Radio Salta.

“Tenemos que ir hacia la formalidad”

Culatto reconoció que la situación social de la frontera requiere una transición y que la generación de empleo formal no puede concretarse de manera inmediata.

En ese sentido, planteó que Nación, Provincia y otros actores deben trabajar de manera conjunta para generar condiciones que permitan un mayor desarrollo productivo en la zona.

“Esto no es de la noche a la mañana y tiene todo un proceso”.

El funcionario también rechazó que la alternativa sean planes de empleo y sostuvo que el objetivo debe ser generar puestos de trabajo vinculados a actividades productivas.

“Nosotros no creemos en los planes de empleo. Nosotros lo que creemos que tiene que hacer es fuentes de trabajo legítimo”.

Zona de Frontera: defensa del accionar de Prefectura

Respecto de los enfrentamientos registrados en la zona del río Bermejo, Culatto reconoció que los controles pueden generar situaciones de tensión, pero defendió la intervención de las fuerzas federales.

“Cuando se hacen controles suceden cosas”.

El funcionario sostuvo que el objetivo es avanzar hacia la formalidad y reducir el ingreso de mercadería ilegal al país.

También afirmó que Prefectura debe utilizar el mínimo de fuerza posible, pero remarcó la necesidad de fortalecer el control de la frontera.

Nación asegura que aumentaron los controles

Frente a los cuestionamientos sobre una supuesta pérdida de presencia del Plan Güemes, Culatto aseguró que las cifras oficiales muestran un incremento de los controles.

Según detalló:

CONTROL DE PERSONAS: +500% durante el año pasado.

CONTROL DE VEHÍCULOS: +600% durante el año pasado.

Además, afirmó que durante este año continuó el aumento de los operativos, controles e incautaciones.

“Hay un trabajo cada vez mayor que se viene realizando en la zona”.

Los dichos de Culatto se produjeron luego de los planteos del interventor Adrián Zigarán, quien había cuestionado aspectos del funcionamiento de los controles y señalado que los conflictos suelen aparecer con los recambios de efectivos.

Zigarán también había planteado que existe una particularidad social y económica en la frontera, donde miles de personas dependen del traslado informal de mercadería, y había reclamado herramientas para abordar la problemática.

Frente a esa postura, el funcionario nacional insistió en que el objetivo del Gobierno es reducir el ingreso ilegal de mercadería y fortalecer la presencia en la frontera.

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El objetivo del Plan Güemes

Culatto defendió el Plan Güemes como una herramienta destinada a controlar el ingreso de mercadería ilegal y sustancias prohibidas.

El funcionario sostuvo que el trabajo debe continuar de manera coordinada entre Nación y Provincia para mejorar los controles fronterizos.

“Tenemos que seguir trabajando para tener un mejor control de la frontera”.

El esquema de seguridad, según explicó Culatto, no se limita al control físico de la frontera ni al funcionamiento de los radares.

También contempla tareas de inteligencia criminal para identificar cómo operan las organizaciones, dónde terminan las cargas y si existen vuelos vinculados al traslado de productos.

La estrategia, explicó, apunta a investigar no solamente la carga ilegal, sino también a las organizaciones que participan de esas operaciones.

“No solo el tema de la carga sino el tema de la organización en general”.