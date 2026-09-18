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18 de septiembre de 2026 - 16:36
Policiales.

Incidentes en la frontera entre Argentina y Bolivia: Prefectura intervino ante un intento de contrabando

Efectivos de Prefectura Naval se enfrentaron con un grupo que intentaba cruzar mercadería por un paso clandestino en la frontera entre Argentina y Bolivia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incidentes en la frontera entre Argentina y Bolivia: Prefectura intervino ante un intento de contrabando.&nbsp;

Incidentes en la frontera entre Argentina y Bolivia: Prefectura intervino ante un intento de contrabando. 

Una situación de fuerte tensión se registró este viernes por la mañana en la frontera entre Argentina y Bolivia, donde efectivos de Prefectura Naval se enfrentaron con un grupo que intentaba pasar mercadería por un paso clandestino.

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Incidentes en la frontera entre Argentina y Bolivia: Prefectura intervino ante un intento de contrabando

Este viernes por la mañana, efectivos de la Prefectura Naval se enfrentaron con un grupo que intentaba cruzar mercadería por un paso clandestino en la frontera entre Argentina y Bolivia.

El hecho tuvo lugar en el sector que conecta Aguas Blancas con la localidad boliviana de Bermejo. Todo ocurrió durante un operativo contra el paso irregular de mercadería, que terminó con un enfrentamiento entre los efectivos y el grupo.

De acuerdo con El Tribuno, la situación se tornó tensa cuando efectivos de Prefectura decomisaron parte de la mercadería y los trabajadores intentaron evitar que se la llevaran.

Según relataron vecinos, la situación se desarrolló entre los controles de los efectivos y la resistencia de quienes buscaban evitar el decomiso de la mercadería.

El incidente tuvo lugar cerca del paso que conduce al parador, donde funciona un puesto de Prefectura junto a las chalanas, encargado del primer control luego del descenso de las embarcaciones.

A pocos metros funciona otro puesto de Gendarmería Nacional, instalado sobre un paso no habilitado próximo al parador. La circulación de mercadería por la zona motiva controles y procedimientos de manera habitual.

Trabajadores de la frontera aseguraron que los incidentes son más frecuentes en el sector de Prefectura. Además, señalaron que los efectivos revisan las lonas utilizadas para transportar mercadería y, en ocasiones, retiran los productos.

Por ahora, no hay información oficial sobre la mercadería retirada ni sobre posibles personas demoradas o heridas durante el operativo.

El episodio volvió a reflejar la tensión que existe en la frontera de Aguas Blancas, donde los controles federales se desarrollan en medio del traslado de mercadería por pasos no autorizados.

Qué recomiendan las autoridades

Frente a estas situaciones, las autoridades aconsejan no confrontar con las fuerzas de seguridad y documentar los procedimientos para realizar eventuales reclamos por las vías correspondientes.

La zona del río Bermejo registra un importante movimiento fronterizo. Además del paso internacional habilitado, existen sectores utilizados para cruzar personas y mercadería por fuera de los controles oficiales. En este contexto, las fuerzas federales despliegan operativos contra el contrabando.

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