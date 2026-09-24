La Rioja: secuestraron mercadería de contrabando por $175 millones y 22 kilos de hojas de coca. 

Un control de Gendarmería Nacional sobre un colectivo que circulaba por la Ruta Provincial N° 5 en La Rioja permitió detectar 215 bultos con mercadería de tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos sin la documentación aduanera correspondiente.

Personal del Escuadrón 58 “La Rioja” interceptó un colectivo en la Ruta Provincial N° 5 y encontró 215 bultos con productos de tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos que no tenían documentación aduanera.

En el procedimiento intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de La Rioja . La mercadería fue valuada en $175 millones .

También fueron inspeccionados tres colectivos , donde se encontraron 83 paquetes con 22,6 kilos de hojas de coca en estado natural . Los infractores fueron identificados y se iniciaron las actuaciones correspondientes .

El viaje comenzó en Orán, Salta, y tenía como destino final Mendoza, luego de pasar por San Juan. En el control, Gendarmería detectó 215 bultos con productos de tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos sin documentación aduanera. La mercadería fue valuada por ARCA La Rioja en $175 millones.

Qué son los tours de compras

Los denominados “tours de compras” se convirtieron en una de las modalidades que Gendarmería controla especialmente en las rutas del norte y centro del país. Se trata de viajes en colectivos que parten de ciudades como Orán, en Salta, y recorren distintas provincias hasta llegar a destinos como Mendoza, trasladando pasajeros y mercadería.

En los últimos operativos realizados sobre este tipo de transportes, los controles permitieron detectar productos de origen extranjero sin la documentación aduanera correspondiente. En septiembre, por ejemplo, Gendarmería interceptó en Córdoba cuatro colectivos provenientes de Orán y secuestró mercadería cuyo avalúo alcanzó los $550 millones.

El procedimiento realizado ahora en La Rioja se suma a esa serie de controles. En este caso, los efectivos detectaron 215 bultos con productos de tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos, cuyo valor fue establecido por ARCA en $175 millones. Además, durante la inspección de otros tres ómnibus fueron secuestrados 83 paquetes con 22,6 kilos de hojas de coca en estado natural.

Otro de los procedimientos recientes ocurrió en Tucumán, donde los efectivos inspeccionaron un colectivo utilizado como tour de compras que circulaba desde Jujuy hacia Mendoza. Durante la requisa encontraron 32 paquetes con hojas de coca ocultos en una rueda de auxilio, según informó Gendarmería el 17 de septiembre.

Los antecedentes muestran que el traslado de hojas de coca aparece en distintos tipos de vehículos y recorridos, desde camiones de carga hasta colectivos utilizados para los denominados tours de compras. En algunos casos, los cargamentos fueron encontrados junto con otras mercaderías de origen extranjero que tampoco contaban con la documentación aduanera correspondiente.