jueves 24 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2026 - 18:53
País.

La Rioja: secuestraron mercadería de contrabando por $175 millones y 22 kilos de hojas de coca

Durante un control en la Ruta Provincial N° 5 en la Rioja, efectivos de Gendarmería detectaron 215 bultos con mercadería sin la documentación aduanera correspondiente.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Rioja: secuestraron mercadería de contrabando por $175 millones y 22 kilos de hojas de coca.&nbsp;

La Rioja: secuestraron mercadería de contrabando por $175 millones y 22 kilos de hojas de coca. 

Un control de Gendarmería Nacional sobre un colectivo que circulaba por la Ruta Provincial N° 5 en La Rioja permitió detectar 215 bultos con mercadería de tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos sin la documentación aduanera correspondiente.

Lee además
El pueblo de La Rioja ideal para descubrir entre montañas, naturaleza y patrimonios históricos. video
País.

El pueblo de La Rioja ideal para descubrir entre montañas, naturaleza y patrimonios históricos
Fuerte sismo de 5,4 grados sacudió La Rioja y se sintió en varias provincias. 
Sociedad.

Fuerte sismo de 5,4 grados sacudió La Rioja y se sintió en varias provincias

La Rioja: secuestraron mercadería de contrabando por $175 millones y 22 kilos de hojas de coca

Personal del Escuadrón 58 “La Rioja” interceptó un colectivo en la Ruta Provincial N° 5 y encontró 215 bultos con productos de tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos que no tenían documentación aduanera.

En el procedimiento intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de La Rioja. La mercadería fue valuada en $175 millones.

También fueron inspeccionados tres colectivos, donde se encontraron 83 paquetes con 22,6 kilos de hojas de coca en estado natural. Los infractores fueron identificados y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

El viaje comenzó en Orán, Salta, y tenía como destino final Mendoza, luego de pasar por San Juan. En el control, Gendarmería detectó 215 bultos con productos de tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos sin documentación aduanera. La mercadería fue valuada por ARCA La Rioja en $175 millones.

Qué son los tours de compras

Los denominados “tours de compras” se convirtieron en una de las modalidades que Gendarmería controla especialmente en las rutas del norte y centro del país. Se trata de viajes en colectivos que parten de ciudades como Orán, en Salta, y recorren distintas provincias hasta llegar a destinos como Mendoza, trasladando pasajeros y mercadería.

En los últimos operativos realizados sobre este tipo de transportes, los controles permitieron detectar productos de origen extranjero sin la documentación aduanera correspondiente. En septiembre, por ejemplo, Gendarmería interceptó en Córdoba cuatro colectivos provenientes de Orán y secuestró mercadería cuyo avalúo alcanzó los $550 millones.

El procedimiento realizado ahora en La Rioja se suma a esa serie de controles. En este caso, los efectivos detectaron 215 bultos con productos de tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos, cuyo valor fue establecido por ARCA en $175 millones. Además, durante la inspección de otros tres ómnibus fueron secuestrados 83 paquetes con 22,6 kilos de hojas de coca en estado natural.

Otro de los procedimientos recientes ocurrió en Tucumán, donde los efectivos inspeccionaron un colectivo utilizado como tour de compras que circulaba desde Jujuy hacia Mendoza. Durante la requisa encontraron 32 paquetes con hojas de coca ocultos en una rueda de auxilio, según informó Gendarmería el 17 de septiembre.

Los antecedentes muestran que el traslado de hojas de coca aparece en distintos tipos de vehículos y recorridos, desde camiones de carga hasta colectivos utilizados para los denominados tours de compras. En algunos casos, los cargamentos fueron encontrados junto con otras mercaderías de origen extranjero que tampoco contaban con la documentación aduanera correspondiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo de La Rioja ideal para descubrir entre montañas, naturaleza y patrimonios históricos

Fuerte sismo de 5,4 grados sacudió La Rioja y se sintió en varias provincias

El cerro escondido de La Rioja que se puede visitar en familia y regala vistas increíbles

La Corte Suprema falló contra un "escrache virtual" y ordenó identificar a los autores de las publicaciones

El Senado aprobó el nuevo régimen de zonas frías: a quiénes impacta y qué pasa en Jujuy

Lo que se lee ahora
telekino: el domingo se sortea un pozo estimado de $800 millones para los 15 aciertos
Sorteo.

Telekino: el domingo se sortea un pozo estimado de $800 millones para los 15 aciertos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

Último desfile de carrozas de la FNE 2026 con puntuación: horario y orden de pasada

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución video
Jujuy.

Ruta Nacional 66: Se registró un nuevo accidente cerca de la Federación Gaucha

Ciudad Cultural en la FNE. video
Jujuy.

Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

FNE 2026: Hoy se celebra el Día del Carrocero, ¿sabes por qué se festeja?
Jujuy.

FNE 2026: Hoy se celebra el Día del Carrocero, ¿sabes por qué se festeja?

Terror en el canchón. video
Jujuy.

FNE 2026: carroceros contaron una historia de terror que pasó en el canchón

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel