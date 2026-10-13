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13 de octubre de 2026 - 07:01
País.

El INDEC difunde hoy la inflación de septiembre: los especialistas estiman que rondará el 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes la inflación de septiembre, en un mes en el que los precios se habrían acelerado.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
persona supermercado

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 13 de octubre la inflación correspondiente al mes de septiembre. Las estimaciones privadas anticiparon que los aumentos de los alimentos, junto con los ajustes en los precios regulados y el inicio de la temporada primavera-verano en indumentaria, presionaron sobre el índice de precios al consumidor (IPC) y la inflación sería del 2%.

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En agosto, la inflación había sido de 1,7%, lo que representó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio. Sin embargo, las proyecciones para septiembre anticiparon un repunte.

Aumento de alimentos

Los aumentos de los alimentos volvieron a ocupar un lugar central en las mediciones privadas. Dentro de ese rubro, las verduras se destacaron por las subas registradas durante septiembre, aunque el comportamiento de los precios varió según la región y la composición de cada canasta de consumo.

La inflación en Jujuy fue del 1,7% en agosto

La inflación en Jujuy fue del 1,7% durante agosto de 2026, de acuerdo con el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), que releva precios en Jujuy. Con este resultado, el índice acumuló una variación del 21,4% en los primeros ocho meses del año y alcanzó un incremento interanual del 33,5%.

Entre las divisiones relevadas, Educación encabezó las subas con un 4%. Le siguieron Bebidas alcohólicas, tabaco y otros, con 2,6%; Alimentación y bebidas no alcohólicas, con 2,5%; Salud, con 2,3%; y Seguros y servicios financieros, con 2%.

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