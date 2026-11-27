El Senado de la Nación sancionó este jueves 26 de noviembre la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea . La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 72 votos a favor , e introduce importantes c ambios en la publicidad, los medios de pago y el funcionamiento de las plataformas digitales.

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La normativa busca prevenir el juego compulsivo , especialmente entre niños y adolescentes, y establece nuevas obligaciones para las empresas que operan en el país.

Tras su aprobación en el Congreso, la ley deberá ser remitida al Poder Ejecutivo. El proceso contempla las siguientes instancias:

Si la publicación se concreta durante diciembre, el plazo de reglamentación vencería aproximadamente en abril de 2027.

Adecuación: las jurisdicciones tendrán 120 días para adecuar las plataformas que incumplan determinadas prohibiciones.

Reglamentación: el Gobierno nacional tendrá 120 días desde su entrada en vigencia para reglamentarla.

Entrada en vigencia : comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, según establece el artículo 50.

Promulgación: el Ejecutivo dispone de diez días hábiles para promulgar o vetar la normativa desde que la recibe.

La nueva Ley de Ludopatía introduce restricciones para apostar, modifica los patrocinios deportivos y refuerza la protección de los menores de edad.

Qué pasará con la publicidad de apuestas y los clubes de fútbol

Uno de los cambios más importantes será la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online en diferentes espacios.

La medida alcanzará a:

Televisión, radio, diarios y portales digitales.

Redes sociales y podcasts.

Cartelería en la vía pública.

Camisetas e indumentaria deportiva.

Patrocinios de clubes y deportistas.

Estadios, recitales y festivales.

Promociones realizadas por influencers y figuras públicas.

Bonos de bienvenida ofrecidos por las plataformas.

La medida tendrá un impacto directo en el fútbol argentino, donde numerosos clubes mantienen acuerdos comerciales con empresas de apuestas. También alcanzará a los patrocinios de la AFA y sus competiciones. Los contratos deberán adecuarse a la normativa, aunque todavía resta conocer los plazos específicos.

Reconocimiento facial obligatorio: cómo serán los controles para apostar

Para evitar que los menores de 18 años ingresen a las plataformas, las empresas deberán implementar un sistema de identificación biométrica conectado con el Registro Nacional de las Personas (Renaper). La identidad del usuario deberá verificarse al crear una cuenta, al ingresar a la plataforma, durante las sesiones de juego y antes de cobrar premios.

Los controles también alcanzarán a las billeteras virtuales utilizadas para realizar apuestas.

Qué medios de pago estarán permitidos y cuáles se prohibirán

La normativa establece restricciones económicas para evitar el endeudamiento de los jugadores y el uso de recursos provenientes de prestaciones sociales.

Tarjetas de débito: Permitidas con límites

Billeteras virtuales con saldo disponible: Permitidas con límites

Tarjetas de crédito: Prohibidas

Billeteras virtuales con función crédito: Prohibidas

Cuentas destinadas a prestaciones sociales de ANSES: Prohibidas

Además, los montos diarios estarán sujetos a los límites de extracción establecidos por las entidades financieras.

Quiénes no podrán realizar apuestas online

La ley establece restricciones para los menores de 18 años, las personas inscriptas en registros de autoexclusión y los deudores alimentarios morosos registrados.

Tampoco podrán apostar sobre determinados acontecimientos deportivos quienes participen directamente de ellos, como jugadores, entrenadores y árbitros.

Otra de las novedades será la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), que permitirá solicitar el bloqueo del acceso a las plataformas de juego.

Los familiares también podrán iniciar una solicitud de incorporación al registro. En caso de que la persona se niegue, podrá intervenir la Justicia.

Multas y penas de prisión por incumplir la Ley de Ludopatía

La normativa contempla sanciones económicas de entre 500 y un millón de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Las multas aumentarán un 50% cuando las infracciones afecten a menores de edad. Asimismo, establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes operen juegos de azar sin autorización.

Prevención de la ludopatía en las escuelas

La nueva legislación considera la ludopatía una problemática de salud pública y contempla campañas de concientización, actividades educativas y capacitación docente. También prevé la implementación de una línea telefónica gratuita y un chat de asistencia para personas con problemas de juego compulsivo y sus familiares.

Cómo impactará la Ley de Ludopatía en Jujuy

La legislación invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones vinculadas con sus competencias. En el caso de Jujuy, resta conocer cómo se instrumentarán los controles locales, la adecuación de las plataformas habilitadas y las políticas de prevención.