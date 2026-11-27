La aprobación de la Ley de Prevención de Ludopatía en el Congreso fue celebrada por el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, quien destacó la importancia de establecer límites a las apuestas online, proteger a los menores de edad y acompañar a las familias afectadas por la adicción al juego.

Sesión. Hoy el Senado debate la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía

“Es un triunfo de todos porque entendemos que esto beneficia fundamentalmente a las familias”, manifestó en diálogo con Canal 4.

“Es un triunfo de todos porque entendemos que esto beneficia fundamentalmente a las familias” “Es un triunfo de todos porque entendemos que esto beneficia fundamentalmente a las familias”

Fernández advirtió sobre la facilidad con la que los adolescentes pueden acceder a las plataformas digitales de apuestas y las consecuencias que esto genera.

“Cualquiera que es menor de edad puede tener a la mano casi un casino. Y eso sabemos, los que somos grandes, los problemas que trae después”, señaló.

El obispo valoró el acuerdo alcanzado entre los legisladores para establecer controles y restricciones sobre esta actividad. También reconoció la existencia de intereses económicos detrás de las apuestas, aunque remarcó que “en esto tiene que primar la persona”.

“Fomentar o dar rienda libre a cualquier tipo de adicción, a algo que es desordenado o que es nocivo, siempre es malo para la sociedad” “Fomentar o dar rienda libre a cualquier tipo de adicción, a algo que es desordenado o que es nocivo, siempre es malo para la sociedad”

La influencia de los futbolistas y las figuras públicas en las apuestas

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la participación de deportistas y personalidades reconocidas en las campañas publicitarias de las plataformas de juego.

Fernández explicó que estas figuras generan confianza entre sus seguidores, especialmente entre los más jóvenes: “Cualquiera de estos grandes personajes, que son ídolos de alguna manera, les da confianza a lo que dicen, lo que anuncian, lo que venden también”, expresó.

En ese sentido, consideró necesario controlar los mecanismos publicitarios que despiertan el deseo de apostar a través de personas que representan referentes para niños y adolescentes.

El compromiso de la Iglesia con las familias

El obispo aseguró que, más allá de la aprobación de la normativa, la Iglesia continuará trabajando en la prevención y el acompañamiento de las personas afectadas por la ludopatía.

“Conocemos los problemas de la gente que se acerca a veces con tanta angustia” “Conocemos los problemas de la gente que se acerca a veces con tanta angustia”

Además, destacó la necesidad de generar conciencia dentro de las familias y orientar las capacidades de los menores hacia actividades saludables: “Seguiremos haciendo tomar conciencia y ayudando a orientar todas las energías, las capacidades de los menores hacia cosas buenas”, concluyó.

Qué dijo la Comisión Episcopal de Pastoral Social

La Iglesia celebró la aprobación de la Ley de Ludopatía: “Es un triunfo de todos”

A través de un comunicado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social celebró la sanción por unanimidad de la Ley de Prevención de la Ludopatía y la calificó como “un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”.

El organismo agradeció el compromiso de las familias, las instituciones educativas y las organizaciones sociales que trabajaron para visibilizar esta problemática. También destacó el consenso alcanzado por los legisladores nacionales, quienes lograron superar sus diferencias para dar respuesta a una demanda de la sociedad.

En el documento, la Comisión Episcopal recuperó el mensaje del Papa León XIV sobre la importancia de priorizar el desarrollo integral de las personas por encima de los intereses económicos.

Finalmente, desde la Iglesia remarcaron que la sanción de la normativa representa un avance, pero insistieron en la necesidad de continuar trabajando en la prevención de las adicciones y el acompañamiento de los jóvenes y sus familias.

“Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo” “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”

La carta que firmó el obispo de Jujuy para solicitar la aprobación de la Ley de Ludopatía

Días antes de la votación en el Senado, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales para solicitar el urgente tratamiento del proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía.

César Daniel Fernández, en su carácter de vicepresidente segundo del organismo, fue uno de los firmantes del documento. La iniciativa de la Iglesia buscaba evitar que el proyecto perdiera estado parlamentario y advertía sobre las consecuencias económicas, sociales y familiares de las apuestas online, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.