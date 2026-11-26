Tenía 36 años y era de Entre Ríos: quién era la argentina que murió ahogada en Uruguay.

Graciela Mayer, de 36 años, era de Viale, Entre Ríos , y había elegido Uruguay como destino para disfrutar de unas vacaciones junto a su pareja. No obstante, la estadía terminó de manera trágica este miércoles, cuando murió ahogada en la playa Chihuahua.

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Oriunda de Viale, una localidad de Entre Ríos, Graciela Mayer tenía 36 años y había viajado a Uruguay para descansar junto a su pareja.

Lo que debía ser una escapada de vacaciones terminó en tragedia: la mujer murió ahogada este miércoles en la playa Chihuahua , próxima a Punta del Este.

Mayer estaba en el mar junto a Yamil Dayub cuando una ola los sorprendió y los arrastró . El hombre consiguió salir del agua por sus propios medios, pero la mujer no logró llegar hasta la orilla y fue rescatada por otras personas que se encontraban en la playa.

Los profesionales de la salud intentaron reanimarla, pero los esfuerzos no dieron resultado y minutos más tarde confirmaron su muerte.

La muerte de Graciela Mayer causó impacto en Viale, la localidad entrerriana donde desarrollaba su actividad comercial.

Junto a su hermano Fabián, era propietaria de tres emprendimientos gastronómicos. Por otra parte, también estaba a cargo de Atenas, un salón de fiestas de la ciudad.

La noticia también fue confirmada en las redes sociales de Victorino Bar & Lounge, uno de los emprendimientos familiares, que publicó un mensaje para despedir a Graciela Mayer.

En ese contexto, señalaron que la familia debe completar distintos procedimientos para repatriar sus restos.

“La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.

Cómo fue el accidente en Punta del Este

La emergencia se registró alrededor de las 13.30 del miércoles, cuando el servicio 911 de Uruguay recibió una comunicación que advertía sobre dos personas en peligro de ahogarse en la playa Chihuahua, según consignaron medios locales.

A partir de la alerta, efectivos de Prefectura acudieron al lugar por vía terrestre y también en una embarcación. Cuando arribaron, los turistas ya habían sido sacados del agua por otros bañistas que se encontraban en la zona.

Dayub consiguió salir del mar por sus propios medios y no necesitó maniobras de reanimación. En cambio, Mayer debió ser asistida por los bañistas que la rescataron.

Los intentos por salvarle la vida se extendieron hasta que llegó una unidad de emergencia, aunque los médicos constataron su muerte minutos más tarde.

“Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada. El chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”, contó una persona que presenció el episodio.

Según precisaron las autoridades, el servicio de guardavidas funciona solamente los sábados y domingos, por lo que no había personal de seguridad en la playa cuando ocurrió la tragedia.