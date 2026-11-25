El conductor de un camión que llevaba gases perdió el control y terminó en explosión.

Una tragedia sacudió a Egipto este miércoles 25 de noviembre, cuando un camión cisterna que transportaba bombonas de gas sufrió un accidente y provocó un incendio de enormes dimensiones en una de las autopistas más transitadas del área metropolitana de El Cairo. Según el último balance de las autoridades, al menos 30 personas murieron y otras 25 resultaron heridas.

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El siniestro ocurrió en la carretera de circunvalación conocida como Ring Road, a la altura del distrito de Warraq, en la gobernación de Guiza. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron a numerosos vehículos que circulaban por el lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía egipcia, el conductor del camión habría perdido el control del vehículo mientras circulaba por la autopista.

El transporte, que llevaba productos derivados del petróleo, se desvió de su trayectoria e impactó contra una barrera de hormigón que divide los carriles. Posteriormente, volcó y se produjo una explosión que desató un incendio de gran magnitud.

El fuego se extendió rápidamente hacia los automóviles y motocicletas que transitaban por la zona. Según el informe de la Fiscalía, al menos 27 vehículos resultaron alcanzados por las llamas.

Siguen llegando videos increíbles del incendio provocado por la volcadura de un camión cisterna en el Cairo (Egipto) que transportaba hidrocarburos donde al menos 30 personas murieron y 15 resultaron heridas pic.twitter.com/pMqgUp9HlJ — Anxious Vids (@Anxiousvids) November 25, 2026

l menos 30 muertos y un importante operativo de emergencia

El Ministerio de Salud de Egipto informó inicialmente que el accidente había dejado 30 víctimas fatales y más de 15 heridos. Posteriormente, la Fiscalía actualizó a 25 el número de personas lesionadas.

Ante la magnitud del desastre, las autoridades desplegaron 39 ambulancias y equipos de rescate para asistir a las víctimas.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud cercanos, entre ellos el Hospital Especializado Sheikh Zayed, el Hospital General de Imbaba y el Hospital Central de Warraq.

Investigan las causas del accidente y temen más víctimas

La Fiscalía de Egipto inició una investigación para determinar las circunstancias del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

Los peritos trabajan sobre los restos del camión cisterna y los vehículos afectados para reconstruir la secuencia del accidente. Además, se realizan análisis de ADN para identificar a algunas de las víctimas.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.