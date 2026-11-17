La inflación mayorista en Argentina fue del 1,6% durante octubre de 2026 , según informó este martes 17 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, los precios mayoristas acumularon un incremento del 24,8% en lo que va del año y registraron una variación interanual del 29,8%.

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Los datos corresponden al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la evolución de los precios de los productos nacionales e importados comercializados en el mercado interno.

De acuerdo con el informe oficial, los productos nacionales aumentaron un 1,6% durante octubre, mientras que los importados registraron una suba del 0,9%.

Dentro de la producción nacional, los mayores incrementos se observaron en los siguientes rubros:

Productos refinados del petróleo: 4,6%.

Impresiones y reproducción de grabaciones: 3,1%.

Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 2,3%.

Madera y productos de madera: 2,2%.

Sustancias y productos químicos: 2,2%.

Petróleo crudo y gas: 1,8%.

Vehículos automotores y repuestos: 1,3%.

Alimentos y bebidas: 0,5%.

Inflación mayorista en Argentina.

Los productos refinados del petróleo fueron los que más contribuyeron al aumento general del índice, con una incidencia de 0,58 puntos porcentuales.

También tuvieron una participación importante las sustancias y productos químicos, con 0,21 puntos porcentuales, y el petróleo crudo y gas, con 0,19 puntos. Por su parte, los precios mayoristas de máquinas y equipos registraron una baja del 0,1%, mientras que la energía eléctrica no presentó variaciones durante octubre.

Cuánto aumentaron los precios mayoristas en el último año

El informe del INDEC también mostró que los precios mayoristas acumularon un incremento del 29,8% en comparación con octubre de 2025.

Dentro de los productos nacionales, algunas de las mayores variaciones interanuales se registraron en petróleo crudo y gas, con un 73,3%, seguido por productos refinados del petróleo, con un 54,8%, y energía eléctrica, con un 53,1%.

En tanto, los alimentos y bebidas registraron un aumento interanual del 23,6%, mientras que los productos importados acumularon una suba del 14,4%.

En los primeros diez meses de 2026, el índice general avanzó un 24,8%. Durante ese período, petróleo crudo y gas acumuló un incremento del 80,2%, mientras que los refinados del petróleo subieron un 40,4%.

Qué diferencia hay entre la inflación mayorista y la minorista

El INDEC publica distintos indicadores para medir la evolución de los precios en Argentina. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja las variaciones de los bienes y servicios que adquieren los hogares.

En cambio, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registra los cambios en los precios de productos nacionales e importados ofrecidos en el mercado interno, incluyendo determinados impuestos.