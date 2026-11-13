La inflación de octubre en Jujuy fue del 1,8% y acumula 33,2% el último año

Inflación en Jujuy.

La inflación de octubre de 2026 en Jujuy fue del 1,8%, según el informe publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC). El relevamiento, realizado en San Salvador de Jujuy y Palpalá, mostró que los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más contribuyeron al aumento general de precios.

El índice local quedó por debajo del promedio nacional, que fue del 2,2%, aunque superó levemente al registrado en el Noroeste Argentino (NOA), donde la inflación alcanzó el 1,7%.

En la comparación interanual, Jujuy acumuló una inflación del 33,2%, mientras que desde diciembre de 2025 los precios registraron un incremento del 25,8%.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en Jujuy Según el informe oficial, los seguros y servicios financieros encabezaron las subas de octubre, con un incremento del 3%. Sin embargo, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron la división que más influyó en el resultado general.

Los aumentos por rubro fueron los siguientes: Seguros y servicios financieros: 3%.

Información y comunicación: 2,8%.

Educación: 2,4%.

Salud: 2,3%.

Restaurantes y hoteles: 2,3%.

Bienes y servicios varios: 2,3%.

Alimentación y bebidas no alcohólicas: 2,2%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,6%.

Vivienda, agua, electricidad y gas: 1,1%.

Transporte: 1,1%.

Recreación y cultura: 1%.

Prendas de vestir y calzado: 0,6%.

Bebidas alcohólicas, tabaco y otros: 0,6%. La DiPEC detalló que los alimentos aportaron 0,67 puntos porcentuales al índice general, seguidos por información y comunicación, con 0,23 puntos, y transporte, con 0,16. Los alimentos que más aumentaron en Jujuy durante octubre Inflación en Jujuy. El relevamiento provincial también permitió identificar los productos que registraron las mayores variaciones de precios entre septiembre y octubre. Entre los alimentos que más subieron se destacaron: Zapallo anco: 36,6%, de $1.696,51 a $2.318,09 por kilo.

Batata: 24%, de $1.818,05 a $2.253,97 por kilo.

Mandarina: 14,5%, de $1.660,58 a $1.900,95 por kilo.

Cebolla: 12,5%, de $1.924,03 a $2.163,86 por kilo.

Queso crema: 11,7%, de $4.418,92 a $4.935,03 por 180 gramos.

Limón: 10,5%, de $1.438,46 a $1.590,04 por kilo.

Papa: 7,8%, de $2.072,88 a $2.234,35 por kilo.

Leche en polvo: 5,3%, de $9.776,81 a $10.292,25 por 800 gramos.

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