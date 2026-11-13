La inflación de octubre en Jujuy fue del 1,8% y acumula 33,2% el último año

La inflación de octubre de 2026 en Jujuy fue del 1,8%, según el informe publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC). El relevamiento, realizado en San Salvador de Jujuy y Palpalá, mostró que los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más contribuyeron al aumento general de precios.
El índice local quedó por debajo del promedio nacional, que fue del 2,2%, aunque superó levemente al registrado en el Noroeste Argentino (NOA), donde la inflación alcanzó el 1,7%.
En la comparación interanual, Jujuy acumuló una inflación del 33,2%, mientras que desde diciembre de 2025 los precios registraron un incremento del 25,8%.
Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en Jujuy
Según el informe oficial, los seguros y servicios financieros encabezaron las subas de octubre, con un incremento del 3%. Sin embargo, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron la división que más influyó en el resultado general.
Los aumentos por rubro fueron los siguientes:
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Seguros y servicios financieros: 3%.
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Información y comunicación: 2,8%.
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Educación: 2,4%.
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Salud: 2,3%.
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Restaurantes y hoteles: 2,3%.
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Bienes y servicios varios: 2,3%.
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Alimentación y bebidas no alcohólicas: 2,2%.
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Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,6%.
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Vivienda, agua, electricidad y gas: 1,1%.
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Transporte: 1,1%.
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Recreación y cultura: 1%.
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Prendas de vestir y calzado: 0,6%.
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Bebidas alcohólicas, tabaco y otros: 0,6%.
La DiPEC detalló que los alimentos aportaron 0,67 puntos porcentuales al índice general, seguidos por información y comunicación, con 0,23 puntos, y transporte, con 0,16.
Los alimentos que más aumentaron en Jujuy durante octubre
El relevamiento provincial también permitió identificar los productos que registraron las mayores variaciones de precios entre septiembre y octubre.
Entre los alimentos que más subieron se destacaron:
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Zapallo anco: 36,6%, de $1.696,51 a $2.318,09 por kilo.
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Batata: 24%, de $1.818,05 a $2.253,97 por kilo.
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Mandarina: 14,5%, de $1.660,58 a $1.900,95 por kilo.
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Cebolla: 12,5%, de $1.924,03 a $2.163,86 por kilo.
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Queso crema: 11,7%, de $4.418,92 a $4.935,03 por 180 gramos.
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Limón: 10,5%, de $1.438,46 a $1.590,04 por kilo.
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Papa: 7,8%, de $2.072,88 a $2.234,35 por kilo.
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Leche en polvo: 5,3%, de $9.776,81 a $10.292,25 por 800 gramos.
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