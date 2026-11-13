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13 de noviembre de 2026 - 16:19
DIPEC.

La inflación de octubre en Jujuy fue del 1,8% y acumula 33,2% el último año

La Dirección Provincial de Estadística y Censos informó que los alimentos tuvieron la mayor incidencia en el índice. El zapallo y la batata lideraron las subas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

La inflación de octubre de 2026 en Jujuy fue del 1,8%, según el informe publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC). El relevamiento, realizado en San Salvador de Jujuy y Palpalá, mostró que los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más contribuyeron al aumento general de precios.

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En la comparación interanual, Jujuy acumuló una inflación del 33,2%, mientras que desde diciembre de 2025 los precios registraron un incremento del 25,8%.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en Jujuy

Según el informe oficial, los seguros y servicios financieros encabezaron las subas de octubre, con un incremento del 3%. Sin embargo, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron la división que más influyó en el resultado general.

Los aumentos por rubro fueron los siguientes:

  • Seguros y servicios financieros: 3%.

  • Información y comunicación: 2,8%.

  • Educación: 2,4%.

  • Salud: 2,3%.

  • Restaurantes y hoteles: 2,3%.

  • Bienes y servicios varios: 2,3%.

  • Alimentación y bebidas no alcohólicas: 2,2%.

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,6%.

  • Vivienda, agua, electricidad y gas: 1,1%.

  • Transporte: 1,1%.

  • Recreación y cultura: 1%.

  • Prendas de vestir y calzado: 0,6%.

  • Bebidas alcohólicas, tabaco y otros: 0,6%.

La DiPEC detalló que los alimentos aportaron 0,67 puntos porcentuales al índice general, seguidos por información y comunicación, con 0,23 puntos, y transporte, con 0,16.

Los alimentos que más aumentaron en Jujuy durante octubre

Inflaci&oacute;n en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

El relevamiento provincial también permitió identificar los productos que registraron las mayores variaciones de precios entre septiembre y octubre.

Entre los alimentos que más subieron se destacaron:

  • Zapallo anco: 36,6%, de $1.696,51 a $2.318,09 por kilo.

  • Batata: 24%, de $1.818,05 a $2.253,97 por kilo.

  • Mandarina: 14,5%, de $1.660,58 a $1.900,95 por kilo.

  • Cebolla: 12,5%, de $1.924,03 a $2.163,86 por kilo.

  • Queso crema: 11,7%, de $4.418,92 a $4.935,03 por 180 gramos.

  • Limón: 10,5%, de $1.438,46 a $1.590,04 por kilo.

  • Papa: 7,8%, de $2.072,88 a $2.234,35 por kilo.

  • Leche en polvo: 5,3%, de $9.776,81 a $10.292,25 por 800 gramos.

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