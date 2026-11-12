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12 de noviembre de 2026 - 16:10
INDEC.

La inflación en octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

El informe del INDEC reveló que vivienda, servicios básicos y recreación fueron los rubros que más aumentaron durante octubre en Argentina.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Argentina.

Inflación en Argentina.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves 12 de noviembre que la inflación de octubre de 2026 fue del 2,2% en Argentina, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%. En los primeros diez meses del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3%.

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Según el informe oficial, la inflación del 1,7% en el NOA estuvo impulsada principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y servicios, y recreación y cultura.

Inflación en Argentina.

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Qué fue lo que más aumentó en Argentina

A nivel nacional, la división que registró el mayor aumento durante octubre fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%.

El INDEC explicó que este incremento estuvo relacionado principalmente con los cambios en las tarifas y los esquemas de subsidios del gas.

La segunda división con mayor variación fue recreación y cultura, con el 3,3%. Le siguieron bienes y servicios varios, con un 2,3%, y prendas de vestir y calzado, con un 2,2%. En tanto, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2%, principalmente por las variaciones en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales.

Los menores incrementos correspondieron a bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,8%, y educación, con el 1,3%.

Cómo evolucionó la inflación durante 2026

El informe también muestra que la inflación mensual pasó del 3,4% en marzo al 2,6% en abril, y continuó desacelerándose hasta alcanzar el 1,7% en agosto.

Sin embargo, durante septiembre volvió a aumentar hasta el 1,9%, y en octubre se ubicó en el 2,2%. De esta manera, el indicador nacional registró su segunda aceleración mensual consecutiva. Por categorías, los productos estacionales aumentaron un 5,5%, los precios regulados un 2,9% y el IPC núcleo un 1,5%.

El relevamiento del INDEC permite observar las diferencias regionales y la evolución del costo de vida, con incrementos que varían según los bienes y servicios consumidos por los hogares.

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