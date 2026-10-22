Javier Milei: "El ritmo al que baja la inflación es más lento"

Javier Milei reconoció que la inflación en Argentina está bajando a un ritmo más lento del que esperaba el Gobierno y admitió que los indicadores económicos no muestran la evolución prevista inicialmente.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el mandatario dijo que “el ritmo al que baja la inflación es más lento porque cuando vos tenés impactos en la energía y en los distintos commodities, eso te hace saltar los precios mayoristas y eso después te impacta sobre los precios minoristas”.

Durante la entrevista con Jonatan Viale, el Presidente analizó el escenario económico y explicó que las tensiones internacionales están afectando las expectativas de crecimiento. “La tasa de interés en el mundo está subiendo por las presiones inflacionarias. Es decir, básicamente, la situación en lo que tiene que ver con el estrecho de Ormuz, la guerra entre Ucrania y Rusia, tiene un impacto directo sobre los productos energéticos”, sostuvo.

Según explicó, el incremento de los costos de producción genera presiones sobre los precios que luego se trasladan a los consumidores. “Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y, consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor. Y obviamente, los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento”.

Javier Milei

En esa línea, señaló que la economía continúa expandiéndose, aunque a una velocidad inferior a la esperada, y explicó que los aumentos de la energía y otras materias primas terminan impactando sobre los precios mayoristas y minoristas.

Qué dijo Javier Milei sobre los argentinos que no llegan a fin de mes

Otro de los momentos de la entrevista estuvo relacionado con sus declaraciones durante la Argentina Oil and Gas 2026, cuando cuestionó la expresión utilizada para describir las dificultades económicas de muchas familias. “Que la gente no llega a fin de mes es una frase efectista que no guarda asidero con la realidad. Si vos me decís que el día veinte te quedás sin dinero, mi pregunta es bastante básica, es: ¿cómo vos podés estar diez días sin comer?”, expresó.

El mandatario también cuestionó el uso del crédito como alternativa para afrontar gastos cotidianos. “Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque entonces el problema lo vas a tener el mes que viene, así que el mes que viene el problema vuelve de nuevo”.

En ese contexto, argumentó que las dificultades para cubrir necesidades básicas se encuentran reflejadas en los indicadores oficiales de pobreza e indigencia. “Si vos experimentás restricciones, está contemplado en la canasta de la pobreza. Es un conjunto de bienes que vos consumís y que, si vos consumís menos que esos bienes, eso hace que seas pobre”.

La pobreza y la defensa de su política económica

Milei reconoció que los niveles de pobreza continúan siendo elevados, aunque defendió los resultados de su gestión al compararlos con los indicadores que, según afirmó, encontró al asumir la Presidencia. “La foto nos parece horrible, ¿sí? Pero la película sigue siendo la mejor película de la historia. Cuando nosotros llegamos, había veinte por ciento de indigentes; hoy es menos del siete”, manifestó.

También se refirió a la pobreza infantil y sostuvo que, pese a las dificultades actuales, hubo una reducción respecto del inicio de su mandato. “Hoy tenemos 42% los niños que son pobres. Bueno, pero cuando arrancamos había setenta. Entonces, lo que hay que entender es que nadie niega que haya pobreza, pero son muchos menos de los que había antes”.

En relación con el impacto de los aumentos de tarifas sobre los ingresos familiares, reconoció que los hogares pueden percibir una reducción del dinero disponible, pero sostuvo que también debe considerarse el efecto de la desaceleración inflacionaria. “Entiendo que cuando ustedes computan el ingreso disponible y les suben las tarifas. Es cierto que sienten que tienen menos ingresos disponibles, ¿está claro?”, señaló.

Sin embargo, insistió en que la eliminación de la emisión monetaria para financiar subsidios permitió reducir lo que denomina impuesto inflacionario. “Lo que digo es que están haciendo mal la cuenta. Es decir, que lo haga un encuestador y haga mal la cuenta no me preocupa tanto. Me preocupa más que los economistas argentinos sean tan mediocres que no sepan hacer la cuenta”, cuestionó.

Milei habló sobre Patricia Bullrich y descartó una interna en el Gobierno

Durante otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió a las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien manifestó sus intenciones de competir nuevamente por la Presidencia. Milei evitó presentar esa posibilidad como un conflicto interno y recordó que Bullrich ya había participado de las elecciones presidenciales de 2023.

Milei y Bullrich

“Es cierto lo que dice. ¿Quiénes fuimos los contendientes del año 2023? Yo, Bullrich, Massa, Schiaretti. No es una persona improvisada”. Además, aseguró que mantiene una relación cercana con la legisladora y rechazó las versiones sobre posibles diferencias políticas dentro del oficialismo.

“Estuve reunido con Patricia hace dos semanas como mucho, y estuvimos como dos horas y media hablando. La sintonía que yo tengo con la doctora Bullrich es enorme”. Finalmente, consideró que las versiones sobre una disputa interna son “una elucubración por parte del círculo rojo” y destacó la experiencia política de Bullrich.