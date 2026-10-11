El mensaje de Javier Milei al Papa León XIV: “Nos unimos en oración por su salud”

Javier Milei expresó su apoyo al papa León XIV luego de que el sumo pontífice anunciara que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en el pulmón. El mensaje fue publicado este domingo en la red social X.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido” , escribió el mandatario. Además, agregó que “toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación” y remarcó: “nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

Durante el Ángelus, León XIV, de 71 años, reveló que los médicos detectaron una formación en uno de sus pulmones durante una revisión médica. “Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón” , señaló ante los fieles reunidos en la plaza.

El pontífice explicó que el hallazgo se produjo en una etapa temprana y que se encuentra bien delimitado. “Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir”, indicó. En ese sentido, confirmó su decisión de seguir las recomendaciones del equipo médico: “He decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días”.

León XIV también agradeció las muestras de cercanía y pidió acompañamiento espiritual. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”, expresó al finalizar su mensaje.

La intervención está prevista en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, centro médico en el que fueron atendidos otros pontífices, entre ellos su antecesor, el papa Francisco. Según precisó el vocero de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, la cirugía se realizaría durante los primeros días de la semana y el período estimado de recuperación posoperatoria sería de alrededor de siete días.

Fuentes vaticanas indicaron que el nódulo fue detectado durante controles médicos de rutina y que, hasta el momento, no habría signos de extensión a otras partes del cuerpo. Sin embargo, el Vaticano no precisó si la formación es maligna ni brindó mayores detalles sobre el procedimiento.

El Gobierno confirmó un nuevo feriado nacional por la visita del papa León XIV.

La operación y la visita a la Argentina

El anuncio se produjo semanas antes del primer viaje de León XIV a América del Sur, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, la Argentina y Perú. Durante el mismo Ángelus, el Papa ratificó que la gira continúa en pie, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si la intervención tendrá algún impacto en el cronograma.

La visita a la Argentina está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su estadía, el pontífice tiene previsto reunirse con Javier Milei en la Casa Rosada, participar de encuentros religiosos e institucionales, celebrar misas y mantener reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad.

El lunes, la agenda contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles y encuentros con representantes del mundo laboral y de distintas confesiones religiosas. El martes, León XIV viajaría a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con el clero local, antes de regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

La despedida está prevista para el miércoles, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir rumbo a Perú. Por el momento, las autoridades vaticanas no anunciaron modificaciones en la agenda oficial tras la confirmación de la cirugía.