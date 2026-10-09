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9 de octubre de 2026 - 21:55
Política.

Milei y Bullrich hablaron durante dos horas: "Total honestidad"

Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, se reunió durante más de dos horas con Javier Milei en medio de sus desacuerdos con el Gobierno.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Milei y Bullrich hablaron durante dos horas: “Total honestidad”. 

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo una reunión de más de dos horas con el presidente Javier Milei. El encuentro se produjo en medio de las diferencias que la legisladora expresó con el Gobierno durante los últimos meses.

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Milei y Bullrich hablaron durante dos horas: “Total honestidad”

Bullrich definió el encuentro con Milei como una “conversación profunda” y aseguró que hablaron “con total sinceridad” sobre sus planteos. Además, terminó su publicación en X con la sigla TMAP, que significa “todo marcha de acuerdo al plan”.

El presidente también compartió detalles de la reunión en sus redes sociales. “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, escribió en Instagram.

La senadora había participado a comienzos de semana del encuentro de gabinete encabezado por Milei en la Casa Rosada. Un día después, Adrián Ravier, vocero presidencial, salió a moderar las tensiones y sostuvo que Bullrich respalda la candidatura presidencial del mandatario para 2027.

Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno

Aunque la relación con el Gobierno se deterioró, Bullrich conserva un rol central en las negociaciones legislativas y en el diálogo con los aliados en el Senado, fundamentales para avanzar con las reformas de Milei.

El Presupuesto 2027 y los cambios en materia de Discapacidad fueron el detonante de la última escalada de tensión. Bullrich sostuvo que desconocía el contenido de esos artículos y cuestionó tanto la coordinación del Gobierno como la decisión del Ministerio de Economía de enviar modificaciones sin previo aviso a las autoridades legislativas.

Otro de los episodios que quedó en el centro de la escena fue el video de Bullrich musicalizado con un tema de Lali Espósito, que publicó horas después de sus críticas por Discapacidad. Milei buscó restarle importancia al gesto y manifestó que no veía inconvenientes en que hubiera elegido una canción de la artista.

Otro punto de conflicto fue la Ley de Tierras. Bullrich puso en duda la estrategia legislativa del Gobierno mientras continuaba la discusión judicial y señaló que avanzar con un proyecto sin garantías de aprobación podría terminar perjudicando el instrumento vigente, establecido mediante el DNU 70/2023.

La discusión judicial sumó un nuevo capítulo este viernes 9 de octubre, cuando la Corte Suprema dispuso la suspensión provisoria del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se había derogado la Ley 26.737.

La decisión se mantendrá vigente hasta que la Justicia Federal de Bariloche analice la legitimación de los demandantes y se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada.

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