El Gobierno renovó la conducción del PAMI y desplazó a sus principales autoridades.

El Gobierno resolvió modificar la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) y reemplazar a los dos funcionarios que ocupaban los principales puestos. Verónica Gabriela Pérez quedó al frente de la institución como directora ejecutiva , mientras que Elizabeth Ana Osterberg asumirá como subdirectora ejecutiva .

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La reestructuración supone la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo , quienes estaban al frente de la entidad desde el 21 de diciembre de 2023 .

La modificación en la conducción fue comunicada este lunes por el Ministerio de Salud de la Nación . Según el anuncio oficial, la decisión responde a “una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”.

La llegada de Pérez al puesto se sustenta en su experiencia previa dentro de la institución. Abogada y escribana de profesión, la funcionaria ya había ocupado la dirección de la Unidad de Gestión Local ( UGL VIII ) del PAMI en San Martín , desde donde estuvo a cargo de las tareas y la administración territorial de esa sede.

La cartera sanitaria también destacó que “su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados”.

Pérez había llegado a la Coordinación Ejecutiva del PAMI durante los primeros días de septiembre de 2026, cuando reemplazó a Juan Cruz Montero, quien mantenía vínculos políticos con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Las diferencias internas con Leguízamo y Zamparolo

Por su parte, el desplazamiento de Leguízamo y Zamparolo también estaría relacionado con diferencias en el funcionamiento interno de la institución. En septiembre pasado, ambos mantuvieron un encuentro con el ministro de Salud, Mario Lugones, durante el cual manifestaron su disconformidad por la supuesta participación de dirigentes cercanos a Caputo en decisiones estratégicas del organismo.

El descontento se prolongó durante varios meses y terminó desembocando en un recambio de autoridades que fue promovido desde la Casa Rosada. Los cambios quedaron establecidos mediante el Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se oficializaron tanto las salidas como los nuevos nombramientos.

Antes de asumir la dirección del PAMI, Leguízamo había desarrollado su carrera en diferentes sectores técnicos de la institución. Zamparolo, en cambio, había ocupado un puesto de conducción en la DOSUBA, la cobertura médica de la Universidad de Buenos Aires. Los dos llegaron a sus respectivos cargos el 21 de diciembre de 2023.

Desde la cartera sanitaria expresaron su reconocimiento a ambos directivos “por su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”.

Deudas y reclamos de prestadores: el complejo escenario en PAMI

La renovación de autoridades ocurre en medio de una situación financiera y operativa compleja para la entidad que brinda cobertura médica a jubilados y pensionados. Durante 2026, los retrasos en los fondos enviados por el Tesoro Nacional provocaron que el PAMI acumulara obligaciones impagas con centros médicos, clínicas, sanatorios y otros prestadores de servicios de salud.

En paralelo, distintos médicos denunciaron demoras en el cobro de sus prestaciones y cuestionaron los valores de los aranceles, que calificaban como demasiado bajos. Los reclamos provocaron complicaciones y suspensiones en los servicios de atención a pacientes en varias partes del país.

Con una población cercana a los seis millones de beneficiarios, el PAMI ocupa un lugar central y particularmente delicado dentro del sistema de salud nacional.

En este contexto, las autoridades entrantes deberán avanzar en una serie de medidas destinadas a mejorar el funcionamiento interno, agilizar los trámites, reforzar las auditorías y hacer más eficiente la prestación de los servicios.

Desde el Ministerio de Salud plantearon como meta “consolidar un PAMI más ágil, moderno y eficaz, capaz de responder de manera oportuna a las necesidades de sus afiliados”.