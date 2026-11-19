Masiva protesta en Praga contra la reforma de los medios públicos impulsada por el Gobierno

Cientos de miles de personas se movilizaron en Praga, capital de República Checa, para rechazar los planes del Gobierno del primer ministro Andrej Babiš de modificar el sistema de financiación de la televisión y la radio públicas. La manifestación reunió, según estimaciones difundidas por los medios, entre 350.000 y 400.000 participantes y se convirtió en la mayor protesta contra el actual Ejecutivo.

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La concentración se desarrolló el domingo por la tarde en la explanada de Letná, donde ciudadanos llegados de diferentes regiones del país expresaron su preocupación por una reforma que, según advierten, podría comprometer la independencia de los medios de comunicación públicos.

La movilización fue impulsada por la organización ciudadana Millones de Momentos por la Democracia y contó con el respaldo de estudiantes universitarios, escritores, deportistas, representantes de teatros, organizaciones religiosas, trabajadores sanitarios y entidades internacionales vinculadas al periodismo.

El principal motivo del rechazo es la intención del Gobierno de eliminar las tasas que actualmente pagan los hogares para financiar la Televisión Checa y la Radio Checa, y reemplazarlas por fondos provenientes directamente del presupuesto estatal.

En la actualidad, los hogares que cuentan con televisión o radio deben abonar una cuota mensual obligatoria de 150 coronas checas (6,57 euros) para la televisión y 55 coronas (2,41 euros) para la radio.

Este sistema permite que ambos medios públicos cuenten con ingresos propios. Según los datos difundidos, durante este año la Televisión Checa recibe alrededor de 6.730 millones de coronas, equivalentes a casi 300 millones de euros, mientras que la Radio Checa recauda aproximadamente 2.470 millones de coronas, unos 106 millones de euros.

La propuesta gubernamental contempla sustituir estos ingresos por asignaciones del presupuesto nacional, una modificación que despierta preocupación porque podría otorgar al Ejecutivo una mayor capacidad de influencia sobre el funcionamiento de ambos medios.

Además, las estimaciones conocidas indican que los fondos estatales previstos serían inferiores a los recursos que actualmente reciben mediante las tasas.

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Reclamos por la independencia de la televisión y la radio

Durante la manifestación, los participantes defendieron la necesidad de preservar la autonomía editorial de los medios públicos frente a las decisiones políticas.

“Los medios públicos no pueden ser propiedad de los políticos, del Gobierno o del Estado, los medios públicos son de todos, deben reflejar la opinión de todos los grupos sociales relevantes, queremos unos medios públicos independientes y libres” “Los medios públicos no pueden ser propiedad de los políticos, del Gobierno o del Estado, los medios públicos son de todos, deben reflejar la opinión de todos los grupos sociales relevantes, queremos unos medios públicos independientes y libres”

Fue una de las consignas repetidas durante la protesta.

Los manifestantes también cuestionaron el procedimiento legislativo utilizado para avanzar con la reforma. Bajo el lema

“Nunca más las 4:36” “Nunca más las 4:36”

recordaron la aprobación en primera lectura del proyecto durante la madrugada de un sábado de octubre.

Según denunciaron, la mayoría oficialista limitó el debate parlamentario y más de 60 diputados opositores no pudieron intervenir antes de la votación.

Otro de los reclamos estuvo dirigido al partido Libertad y Democracia Directa (SPD), liderado por Tomio Okamura, presidente de la Cámara de Diputados, cuya salida de la coalición gubernamental fue exigida por los manifestantes.

La respuesta del Gobierno y cómo terminó la movilización

La protesta generó reacciones entre los representantes del oficialismo. Radek Vondráek, dirigente del partido ANO, principal fuerza de la coalición gobernante, cuestionó a los organizadores durante un programa de debate televisivo y calificó a la agrupación convocante como:

“una asociación de agitadores profesionales” “una asociación de agitadores profesionales”

La manifestación fue transmitida en directo por la televisión pública, la agencia de noticias CTK y distintos medios independientes, que realizaron una amplia cobertura de la movilización.

De acuerdo con los primeros informes policiales, la concentración transcurrió sin incidentes y no se registraron altercados hasta las primeras horas de la tarde.

La multitudinaria convocatoria dejó en evidencia el rechazo de una parte importante de la sociedad checa a los cambios propuestos y reavivó el debate sobre la financiación, la autonomía y el papel de los medios públicos en el país.