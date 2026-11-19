Los presidentes Donald Trump de Estados Unidos, Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia mantuvieron una reunión trilateral en la ciudad china de Shenzhen con el desarme nuclear sobre la mesa y marcada por las guerras en Ucrania e Irán y las tensiones entre las tres potencias.

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El encuentro se celebró en el complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En dicho encuentro los líderes mundiales firmaron la “ Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz ”, un documento de cuatro puntos centrado en la estabilidad internacional, la energía y la prevención de una guerra nuclear.

Según el texto, los tres mandatarios intercambiaron posiciones sobre la situación internacional y expresaron su compromiso con la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. Putin y Trump agradecieron a China la organización de la cumbre.

“En un aguerra nuclear no puede haber vencedores”

El último apartado de la declaración recoge uno de los principales puntos expuestos durante la cumbre. Los tres gobiernos reafirmaron que “en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse”.

Además, asumieron el compromiso de mantener un diálogo destinado a reducir los riesgos nucleares y a frenar la proliferación de armas atómicas.

Documento completo y textual difundido tras la reunión

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin; el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; y el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se reunieron en Shenzhen el 19 de noviembre de 2026.

Los jefes de Estado de Rusia y Estados Unidos expresaron su agradecimiento a China por la organización y celebración de esta histórica cumbre trilateral. Los dirigentes de los tres Estados intercambiaron en profundidad sus puntos de vista sobre la situación internacional actual y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y Estados Unidos expresaron su compromiso con la reforma de la ONU, para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos mundiales y cumplir su misión fundamental en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales.

Los tres países prevén aumentar la producción y los suministros de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países. Asimismo, confirmaron la importancia de mantener suministros energéticos estables.

Los jefes de Estado de los tres países destacan que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto de las inmunidades de los funcionarios de los Estados tienen una importancia fundamental. También coinciden en que la Corte Penal Internacional y otras estructuras similares no deben abusar de sus facultades.

Los jefes de Estado de los tres países reafirmaron que en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse. Los tres países mantendrán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares.

El pimer encuentro entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en 2026

“La reunión, por primera vez en la historia, de los líderes de China, Rusia y Estados Unidos tiene una importancia histórica trascendental”, expresó Xi al comenzar el diálogo con Putin y Trump. El presidente estadounidense, en tanto, manifestó que los tres dirigentes estaban “haciendo historia”.

El encuentro se extendió durante aproximadamente 80 minutos y tuvo lugar en Shenzhen, China, en medio de un escenario internacional marcado por los conflictos armados en Ucrania e Irán, las disputas entre potencias y las negociaciones en torno a la reducción de los arsenales atómicos.

En el plano económico, los mandatarios de China, Estados Unidos y Rusia comunicaron que alcanzaron un entendimiento para ampliar la extracción y distribución de derivados del petróleo. Además, subrayaron la necesidad de preservar “un flujo estable de energía”, en momentos en que la guerra en Irán y la incertidumbre en el estrecho de Ormuz generan dificultades y preocupación sobre el abastecimiento energético mundial.

10 detalles de la histórica cumbre

Lugar y sede: La cumbre trilateral se celebró en Shenzhen, China, en la Villa Kylin, una residencia estatal ubicada en un entorno de gran valor paisajístico.

Protocolo y simbolismo: Los tres líderes posaron ante las banderas de Rusia, China y Estados Unidos. En la mesa redonda, Xi ocupó el centro, Putin a su derecha (posición de mayor prestigio protocolar) y Trump a su izquierda.

Retraso en el inicio: La cumbre estaba prevista para las 14:30 hora local pero comenzó recién a las 16:27, con casi dos horas de demora.

Formato: La sesión abierta duró más de 10 minutos. Xi dio el discurso de apertura, luego habló Putin y después Trump. Las conversaciones posteriores se desarrollaron a puerta cerrada con interpretación simultánea.

Postura de Putin: Agradeció la organización a Xi, propuso debatir seguridad energética y asuntos globales, y destacó que los tres países —como miembros fundadores de la ONU y vencedores de la Segunda Guerra Mundial— comparten responsabilidad en el mantenimiento de la paz internacional.

Ucrania: Putin señaló que el conflicto ucraniano fue tema clave de su bilateral con Trump, por iniciativa del presidente estadounidense, y subrayó intereses comunes de los tres países en la resolución de conflictos regionales.

Amenazas compartidas según Rusia: Putin identificó el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional como desafíos comunes de seguridad para los tres estados.

Visión de Xi: El presidente chino calificó la cumbre de “hito histórico” y advirtió que el mundo entra en caos cuando las grandes potencias se enfrentan. Reafirmó la asociación estratégica integral entre China y Rusia.

Agenda de Trump: El presidente estadounidense puso el foco en una solución pacífica para Ucrania, criticó a la Corte Penal Internacional por actuar “fuera de su jurisdicción” y advirtió que Washington no permitirá que Irán obtenga armas nucleares.

Tono general: Los tres líderes coincidieron en la necesidad de cooperación entre grandes potencias para garantizar la estabilidad global, aunque cada uno marcó sus propias prioridades en los discursos de apertura.

Un contexto internacional complejo

La cumbre generó especial atención en Ucrania, las naciones europeas y Taiwán, cuyos gobiernos observan con preocupación la posibilidad de que las principales potencias alcancen entendimientos sin tenerlos en cuenta.

Desde Pekín anticiparon que las conversaciones entre los tres jefes de Estado incluirían cuestiones vinculadas con la seguridad internacional, la defensa de la paz y el equilibrio estratégico en los vínculos entre las principales potencias mundiales. En tanto, la Casa Blanca ratificó que otros dos asuntos centrales del encuentro serían el conflicto en Irán y la reducción de los arsenales nucleares.

Antes de comenzar las conversaciones entre los tres mandatarios, Donald Trump sostuvo reuniones individuales de corta duración con sus pares de Rusia y China. Durante el saludo con Vladimir Putin, el presidente estadounidense estrechó su mano y se refirió a él como “mi amigo”. En ese contexto, expresó: “Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que pueden salir cosas maravillosas de esto”.

En cuanto a su reunión con Xi Jinping, Donald Trump destacó la cercanía que logró desarrollar con el mandatario asiático y definió el trato entre ambos como “excepcional”. Durante la conversación, el jefe de Estado norteamericano anticipó que plantearía la posibilidad de ampliar las compras chinas de productos del sector agropecuario de Estados Unidos, con especial énfasis en la soja.

Asimismo, hizo referencia a la intención compartida de encontrar una salida que permita restablecer la circulación por el estrecho de Ormuz, en el marco de las hostilidades que afectan a Irán.

Donald Trump expresó su confianza en que la cumbre con sus pares de Rusia y China arrojará resultados positivos y permitirá avanzar en distintos temas de interés común. “Mucha gente no estaba segura de que saldría algo de ello. Creo que algo saldrá”, manifestó.

Previamente, los tres presidentes habían coincidido en una cena de bienvenida ofrecida por Xi Jinping como parte de las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ocasión en la que tuvieron su primer acercamiento. La reunión también representó la primera vez que Trump y Putin volvieron a verse cara a cara desde su última conversación bilateral en Alaska, en agosto de 2025.

Xi Jinping fue el encargado de darle la bienvenida a Donald Trump a su llegada al aeropuerto internacional de Bao’an, en Shenzhen. La recepción incluyó un gesto de cercanía diplomática poco frecuente: el mandatario chino lo recibió con un abrazo al descender de la aeronave, en reciprocidad al recibimiento que Trump le había brindado durante su viaje a Washington en septiembre.

Horas antes, el jefe de Estado chino había compartido una extensa reunión de más de dos horas con Vladimir Putin, que incluyó un almuerzo de trabajo. Durante la conversación, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar un “orden multipolar más justo” y pusieron de relieve los estrechos lazos estratégicos que unen a Moscú y Pekín, una alianza que ganó profundidad a partir de la ofensiva rusa sobre Ucrania en 2022.

Xi Jinping resaltó la resistencia de la alianza entre ambos países frente a los distintos escenarios adversos que debieron atravesar. “Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades”, señaló, de acuerdo con la versión de sus declaraciones publicada por la agencia rusa TASS. Por su parte, Vladimir Putin hizo hincapié en la sintonía diplomática entre Moscú y Pekín y afirmó que sus gobiernos mantienen esfuerzos conjuntos para promover un sistema internacional más equilibrado.

El presidente ruso llegó a la cumbre luego de participar de una actividad con referentes del sector empresarial y autoridades políticas vinculadas a la APEC, donde valoró como “muy útil” la conversación que mantuvo junto a Trump y Xi. Además, volvió a cuestionar las medidas restrictivas aplicadas por los países occidentales a raíz de la invasión de Ucrania y aseguró que las sanciones no consiguieron impedir la expansión de la economía rusa.

En paralelo, Donald Trump mantuvo conversaciones individuales con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien describió el intercambio como “muy buena”. La agenda prevista para ese diálogo incluía cuestiones vinculadas con el acuerdo de libre comercio que integran México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de las problemáticas relacionadas con la inmigración en la zona fronteriza.

La reunión entre los mandatarios de China, Rusia y Estados Unidos coincide con el encuentro de los 21 países que integran la APEC. Sin embargo, la atención de la comunidad internacional está puesta principalmente en las negociaciones entre Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, ya que las definiciones que surjan de esa instancia podrían influir en los conflictos internacionales y en la distribución del poder geopolítico a nivel mundial.