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4 de noviembre de 2026 - 14:21
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El vicepresidente de Estados Unidos culpó a la guerra con Irán por la derrota de Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dio su diagnóstico sobre la derrota republicana: “Perdimos por la guerra contra Irán”

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Vance analizó los resultados de las elecciones de medio término y cuestionó las explicaciones que atribuyen la derrota únicamente a una menor participación republicana.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El presidente mismo lo dijo anoche", expresó el vicepresidente, en una declaración que expuso las diferencias de interpretación dentro del oficialismo sobre las consecuencias políticas del conflicto en Medio Oriente.

JD Vance reconoció que votantes de Trump apoyaron a los demócratas

El vicepresidente aseguró que los republicanos sí acudieron a votar, pero que muchos ciudadanos que habían respaldado a Trump y a él en las elecciones presidenciales de 2024 cambiaron su decisión en estos comicios.

"El problema principal no es la participación", sostuvo Vance, quien explicó que los analistas de su equipo habían estudiado la composición del electorado para determinar si los republicanos podían conservar sus mayorías.

Según relató, los niveles de participación fueron diferentes entre los estados, aunque no alcanzaban para explicar por sí solos la magnitud de la derrota.

Como ejemplo, mencionó que en Florida el electorado mantuvo una inclinación republicana de nueve puntos, apenas por debajo de la registrada durante las presidenciales anteriores.

Sin embargo, un encuestador de su confianza le había advertido que numerosos ciudadanos que votaron a Trump en 2024 estaban descontentos con las decisiones de su Gobierno y tenían previsto apoyar a candidatos demócratas.

De acuerdo con ese análisis, había cuatro reclamos principales entre los votantes que se alejaron del Partido Republicano:

  • Terminar la guerra contra Irán.

  • Atender el aumento del costo de vida y la inflación.

  • Volver a priorizar los intereses de Estados Unidos.

  • Modificar la relación del país con Israel.

Para Vance, esas preocupaciones explican por qué una parte de los votantes republicanos cambió de posición.

El vicepresidente también cuestionó a quienes defienden la continuidad del conflicto y les planteó que deberían reconocer sus consecuencias electorales.

"Si quieren argumentar que valió la pena perder el Senado por los próximos seis años, háganlo. Estén de acuerdo o no, eso al menos es honesto", manifestó.

Sus declaraciones marcaron una diferencia con la posición de otros integrantes del oficialismo que habían buscado explicar los resultados a partir de errores de campaña o problemas con determinados candidatos.

Trump reconoció el impacto de la guerra y los demócratas controlarán el Congreso

Las declaraciones de Vance llegaron después de que el Partido Demócrata lograra recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones celebradas el martes 3 de noviembre.

Según los resultados y las proyecciones difundidas tras la votación, los demócratas consiguieron 228 bancas en la Cámara de Representantes y 54 en el Senado, con victorias importantes en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Kansas y Carolina del Sur.

El resultado representa un cambio significativo para la administración Trump, que deberá afrontar los últimos dos años de su mandato con una oposición fortalecida en el Poder Legislativo.

En declaraciones a Fox News, el presidente reconoció que la guerra pudo haber influido en la decisión de los votantes, aunque defendió las acciones militares de su Gobierno. "Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", expresó Trump.

La situación económica también aparece como uno de los factores que marcaron las elecciones. De acuerdo con la encuesta AP Voter Poll, la inflación y la percepción de que el Congreso no controla suficientemente al presidente estuvieron entre las principales preocupaciones de los estadounidenses.

En ese contexto, Vance consideró que el Partido Republicano deberá revisar su estrategia y recuperar la confianza de los ciudadanos que dejaron de acompañarlo.

También anticipó que en los próximos meses surgirán diferentes propuestas para explicar y revertir la derrota, aunque insistió en que cualquier análisis debe comenzar por el impacto de la guerra.

El escenario abre una etapa de mayor tensión política en Washington. Desde enero de 2027, los demócratas tendrán capacidad para impulsar investigaciones, condicionar nombramientos y bloquear proyectos legislativos de la Casa Blanca.

Donald Trump continuará como presidente hasta enero de 2029, pero deberá negociar con un Congreso controlado por la oposición, mientras dentro del propio Partido Republicano comienza el debate sobre el rumbo político de los próximos años.

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