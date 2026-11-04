Los demócratas ganaron las elecciones en Estados Unidos: así quedó el Congreso

Las elecciones en EE.UU. dejaron una derrota republicana. Los demócratas recuperaron el Senado y Diputados con victorias en estados conservadores.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron un cambio profundo en el escenario político del país. Los demócratas consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, después de imponerse en varios estados históricamente republicanos. El resultado representa un duro revés para el presidente Donald Trump, que afrontará los últimos dos años de su mandato sin la mayoría de su partido en el Congreso.

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La votación se realizó el martes 3 de noviembre y puso en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado, además de numerosas gobernaciones. Las proyecciones electorales confirmaron que el Partido Demócrata tendrá las mayorías necesarias para conducir ambas cámaras a partir de enero de 2027, aunque el escrutinio de algunas contiendas todavía continúa.

El cambio es significativo porque, hasta estas elecciones, los republicanos controlaban tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. A partir de la renovación parlamentaria, Trump deberá negociar con una oposición que tendrá capacidad para bloquear iniciativas y ejercer un control más directo sobre su administración.

Uno de los datos más importantes de la jornada fue el avance demócrata en territorios donde el Partido Republicano había mantenido su predominio durante décadas.

En Texas, James Talarico ganó una banca en el Senado y puso fin a 38 años sin una victoria demócrata en ese cargo. El resultado tuvo un fuerte impacto político porque se trata de uno de los estados más importantes y tradicionalmente conservadores de Estados Unidos.

El partido también consiguió una victoria histórica en Kansas, donde Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido senador desde 1932. A estos triunfos se sumaron los de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Ohio, Iowa y Maine.

En este último estado, Troy Jackson derrotó a la senadora republicana Susan Collins, una de las figuras más conocidas de la Cámara alta.

Los demócratas también lograron conservar escaños importantes, como el de Jon Ossoff en Georgia, y ganaron terreno en distintos distritos de Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey.

El avance no se limitó al Congreso. En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, mientras que en Georgia, Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora del estado.

¿Por qué se produjo semejante cambio? Los análisis electorales y las encuestas a votantes señalaron varios factores que influyeron en el resultado: el aumento del costo de vida, los aranceles comerciales, el precio de los combustibles y el rechazo a la guerra contra Irán.

La preocupación por la economía cotidiana ocupó un lugar central. Para numerosos votantes, el precio de los alimentos, la energía y los gastos familiares terminó pesando más que otros temas de la campaña.

En ese contexto, los demócratas consiguieron ampliar su apoyo incluso en sectores del electorado que habían respaldado a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Qué pasará con Donald Trump tras perder el Congreso

La victoria demócrata abre una nueva etapa para la administración republicana. Si bien Donald Trump continuará como presidente hasta enero de 2029, ya no contará con mayorías propias para impulsar su agenda legislativa.

El nuevo escenario tendrá consecuencias concretas para el funcionamiento del Gobierno estadounidense.

Con el control de la Cámara de Representantes, los demócratas podrán conducir comisiones parlamentarias, solicitar documentación oficial, convocar funcionarios e impulsar investigaciones sobre decisiones de la administración Trump.

En el Senado, tendrán capacidad para frenar o condicionar nombramientos de jueces, integrantes del gabinete y otros altos funcionarios, además de decidir qué proyectos llegan a debatirse.

Esto no significa que el presidente pierda sus facultades ejecutivas, pero sí que deberá encontrar acuerdos políticos para avanzar con iniciativas que requieran aprobación del Congreso.

Entre los temas que podrían generar nuevos enfrentamientos aparecen la política migratoria, los aranceles, las decisiones vinculadas con la guerra contra Irán y las denuncias sobre posibles irregularidades dentro del Gobierno.

Tras conocerse los resultados, Trump reconoció el desempeño electoral de sus adversarios.

"Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo", manifestó en declaraciones a Fox News, aunque también sostuvo que no interpretaba los resultados como un cuestionamiento personal.

"No lo veo como un ataque personal" "No lo veo como un ataque personal"

El presidente aseguró, además, que estaba dispuesto a aceptar los resultados electorales. Sin embargo, advirtió que podría recurrir al veto presidencial frente a proyectos impulsados por la nueva mayoría demócrata que considere inaceptables.

Por su parte, Hakeem Jeffries, uno de los principales dirigentes demócratas en la Cámara de Representantes, celebró la victoria y aseguró que el movimiento político MAGA se encontraba "en fuga de costa a costa".

Jeffries aparece ahora como una de las figuras centrales de la nueva etapa parlamentaria y podría convertirse en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes cuando comience el nuevo período legislativo.

El resultado de estas elecciones no implica un cambio de presidente, pero sí modifica la distribución del poder en Washington. Los republicanos conservarán la Casa Blanca, mientras que los demócratas tendrán el control del Congreso.

El nuevo Parlamento asumirá en enero de 2027 y deberá convivir con la administración Trump hasta el final de su mandato, previsto para enero de 2029.

De esta manera, Estados Unidos ingresa en una etapa de gobierno dividido, con mayores posibilidades de negociaciones, bloqueos legislativos e investigaciones parlamentarias, mientras ambos partidos comienzan a posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2028.